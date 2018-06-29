Киев решил выяснить, почему опозорился его "Оплот"

Киев решил собрать рабочую группу, которая выяснит, почему танки Т-84 "Оплот" так плохо проявили себя на соревнованиях в ФРГ.

Фото: Министерство обороны Украины

Сложившуюся ситуацию на Strong Europe Tank Challenge-2018 уже обсудили представители "Укроборонпрома", работавшего над созданием машины, а также члены военных ведомств страны.

В концерне сообщили, что в текущем году была усовершенствована система управления огнем 5 "Оплотов". После этого прошли испытания, во время которых принимающая сторона, Минобороны, проверила машины. Если бы были выявлены неисправности, то она бы не приняла технику. Далее танки поступили в эксплуатацию и показали себя на международных учениях Combined Resolve X.

В этом контексте стоит отметить, что на соревнованиях в Германии команда, представляющая Украину, оказалась на последнем месте по итогам 12 этапов.

"Правда.Ру" ранее передавала слова министра обороны Украины Степана Полторака: "Оплот" — самые современные танки, которые поставляются в разные государства мира.

Также "Правда.Ру" отмечала, что танки, позиционирующиеся как новые, создаются из советских машин. Из нескольких неисправных танков берут самые сохранившиеся детали, а потом собирают один рабочий "Оплот".

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