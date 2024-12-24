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Солнечная геоинженерия способна спасти до 400 000 жизней в год

2:10
Наука

Когда речь заходит о технологиях, способных бороться с изменением климата, список кажется бесконечным: возобновляемая энергия, электромобили, ядерная энергия. В этом ряду солнечная геоинженерия выделяется как спорный, но перспективный инструмент.

Девушка танцует
Фото: unsplash.com by Jesse Uli, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Девушка танцует

Исследование, проведённое Школой государственной политики Технологического института Джорджии, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, даёт новый взгляд на этот вопрос.

Что говорят эксперты?

"Ключевой вопрос: как соотносятся снижение климатических рисков благодаря солнечной геоинженерии и риски, которые она влечёт за собой", — отмечает ведущий автор исследования Энтони Хардинг.

Исследование показывает, что потенциальная польза технологии значительно превышает её прямые риски.

Учёные изучили метод страто-сферного впрыска аэрозолей (SAI), который предполагает распыление в верхних слоях атмосферы мелких отражающих частиц, способных направить часть солнечного света обратно в космос. Согласно их расчётам, снижение глобальной температуры на 1 °C может ежегодно спасать 400 тысяч жизней, что в 13 раз больше возможных смертей из-за ухудшения качества воздуха и разрушения озонового слоя.

Проблемы и ограничения

Несмотря на обнадёживающие выводы, исследователи подчёркивают, что их работа лишь начало пути к пониманию рисков и преимуществ солнечной геоинженерии. Использованные модели основаны на идеализированных предположениях и не учитывают всех сложностей реального мира. В частности, не затронуты вопросы влияния на экосистемы, глобальную политику и риск того, что правительства могут использовать технологию как оправдание для отсрочки сокращения выбросов.

Кроме того, геоинженерия может по-разному повлиять на регионы: более бедные и жаркие страны выиграют от охлаждения, тогда как более холодные и богатые регионы могут столкнуться с увеличением смертей от холода.

Уточнения

Геоинженерия — комплекс мер и воздействий, направленных на активное изменение климатических условий в локальном регионе Земли либо по всей планете с целью противодействия нежелательному изменению климата (глобальное потепление, парниковый эффект и пр.) и получения наиболее комфортных условий проживания и экономической деятельности на большей части планеты.

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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