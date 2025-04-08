320 тысяч за смену и вахта: как устроен рынок труда для геологов

Рынок труда для геологов сегодня выглядит довольно противоречиво: с одной стороны — высокая конкуренция, с другой — привлекательные зарплаты, особенно в добывающих регионах.

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По данным актуальных вакансий, около 40% всех предложений поступает от компаний, работающих в добывающей отрасли. Геологи и горные мастера также востребованы в сферах "Нефть и газ" (20%), "Металлургия и металлообработка" (12%) и "Строительство, недвижимость, проектирование" (10%).

Однако несмотря на активный спрос, в Тюменской области геологи не входят в список дефицитных специалистов. Как сообщает nashgorod.ru, здесь на одну вакансию приходится в среднем 10,1 резюме, что указывает на высокий уровень конкуренции среди соискателей.

Где платят больше всего

Если смотреть на уровень зарплат, то геологам есть куда стремиться. Больше всего готовы платить работодатели из регионов с активной сырьевой экономикой:

Амурская область - в среднем 210 000 ₽

Якутия, Хабаровский край и Магаданская область - по 200 000 ₽

Красноярский край - около 198 000 ₽

Новосибирская область - 191 900 ₽

В самой Тюменской области медианная зарплата по вакансиям геологов составляет 140 000 ₽, а в отдельных предложениях доход может достигать 320 000 ₽.

Такой разброс объясняется не только спецификой региона и условиями работы, но и уровнем квалификации, готовностью к вахте и специализацией соискателя.

Уточнения

Геоло́гия (от др.-греч. γῆ «Земля» + λόγος «учение, наука») — совокупность наук о строении Земли (и других небесных тел), её происхождении и развитии, основанных на изучении геологических процессов, вещественного состава, структуры земной коры и литосферы всеми доступными методами с привлечением данных других наук и дисциплин.



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