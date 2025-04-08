320 тысяч за смену и вахта: как устроен рынок труда для геологов

Рынок труда для геологов сегодня выглядит довольно противоречиво: с одной стороны — высокая конкуренция, с другой — привлекательные зарплаты, особенно в добывающих регионах.
По данным актуальных вакансий, около 40% всех предложений поступает от компаний, работающих в добывающей отрасли. Геологи и горные мастера также востребованы в сферах "Нефть и газ" (20%), "Металлургия и металлообработка" (12%) и "Строительство, недвижимость, проектирование" (10%).
Однако несмотря на активный спрос, в Тюменской области геологи не входят в список дефицитных специалистов. Как сообщает nashgorod.ru, здесь на одну вакансию приходится в среднем 10,1 резюме, что указывает на высокий уровень конкуренции среди соискателей.
Если смотреть на уровень зарплат, то геологам есть куда стремиться. Больше всего готовы платить работодатели из регионов с активной сырьевой экономикой:
Амурская область - в среднем 210 000 ₽
Якутия, Хабаровский край и Магаданская область - по 200 000 ₽
Красноярский край - около 198 000 ₽
Новосибирская область - 191 900 ₽
В самой Тюменской области медианная зарплата по вакансиям геологов составляет 140 000 ₽, а в отдельных предложениях доход может достигать 320 000 ₽.
Такой разброс объясняется не только спецификой региона и условиями работы, но и уровнем квалификации, готовностью к вахте и специализацией соискателя.
Геоло́гия (от др.-греч. γῆ «Земля» + λόγος «учение, наука») — совокупность наук о строении Земли (и других небесных тел), её происхождении и развитии, основанных на изучении геологических процессов, вещественного состава, структуры земной коры и литосферы всеми доступными методами с привлечением данных других наук и дисциплин.
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