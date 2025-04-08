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Так сушат одежду в Японии — без сырости и бешеных счетов за отопление

2:03
Недвижимость

В борьбе с влагой в доме после стирки одежды многие сталкиваются с вечной дилеммой: как быстро и эффективно высушить вещи без ущерба для счета за электроэнергию? Японский метод, предложенный экспертом по сушке одежды Идзуми Онуки, предлагает элегантное решение — простой и действенный трюк, который минимизирует потребление энергии и предотвращает появление сырости в помещении.

Сушка белья
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сушка белья

Стиральная машина справляется со своей задачей, но на этом процесс ухода за вещами не заканчивается. Неправильная сушка — это прямая дорога к затхлым запахам, накоплению влаги и даже развитию плесени в квартире. Развешивание одежды на открытом воздухе — проверенный способ, но он работает только при хорошей погоде. Дождь, ветер, высокая влажность — и вся надежда на солнечную сушку рушится.

Вешать бельё в комнате? Удобно, но опасно: влага оседает на стенах, потолке и мебели. Использовать обогреватели или батареи? Быстро, но энергозатратно — счета могут подскочить выше, чем при использовании обычной сушилки.

Вот тут и вступает в игру японская простота и эффективность. Метод Онуки заключается в использовании обычного вентилятора. Всё, что нужно — натянуть веревку для сушки в комнате с хорошей вентиляцией и включить вентилятор, направив поток воздуха прямо на развешанную горизонтально одежду. 

Эксперт также советует заранее разделить одежду по размеру и типу ткани — это поможет воздуху циркулировать свободно и ускорит процесс сушки. Главное — обеспечить проветривание в комнате: открытое окно или включённый вытяжной вентилятор дополнительно помогут предотвратить накопление влаги.

Простой вентилятор и немного стратегии — вот и весь секрет. Такой способ сушит бельё практически с той же скоростью, что и сушилка, но без перерасхода электричества и вреда для микроклимата в доме.

Уточнения

Сушилка — предмет хозяйственного инвентаря.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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