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Реестр женатых мужчин поможет матерям-одиночкам: вот как это будет работать

Общество

В нашей стране хотят создать реестр женатых россиян. Это поможет защитить матерей-одиночек от обмана со стороны мужчин, у которых есть жены.

Водитель
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Водитель

Авторы инициативы, правозащитный центр, считает, что список должен быть открыт для всех, любой сможет зайти и посмотреть, есть ли у человека жена и дети.

Кстати, реестр хотят интегрировать в Госуслуги. В Госдуме такую идею поддерживают, пишет KP. RU.

Кстати, исследования ВЦИОМа показывают, что 37 процентов россиян признались в том, что изменяли партнеру будучи в браке.

Уточнения

Реестр — форма систематизации, учёта; список, перечень, опись, система.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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