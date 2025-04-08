Реестр женатых мужчин поможет матерям-одиночкам: вот как это будет работать

В нашей стране хотят создать реестр женатых россиян. Это поможет защитить матерей-одиночек от обмана со стороны мужчин, у которых есть жены.
Авторы инициативы, правозащитный центр, считает, что список должен быть открыт для всех, любой сможет зайти и посмотреть, есть ли у человека жена и дети.
Кстати, реестр хотят интегрировать в Госуслуги. В Госдуме такую идею поддерживают, пишет KP. RU.
Кстати, исследования ВЦИОМа показывают, что 37 процентов россиян признались в том, что изменяли партнеру будучи в браке.
Реестр — форма систематизации, учёта; список, перечень, опись, система.
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