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Потерпевший в ДТП рискует остаться без выплат: кроется подвох в ОСАГО

1:47
Авто

Многие водители в России хотя бы раз попадали в аварию. Чтобы не остаться с убытками, важно правильно воспользоваться полисом ОСАГО. Разбираемся, как действовать, чтобы получить страховую выплату или прямое возмещение. Вещает новостной портал RuNews24.ru.

Попавшая в ДТП женщина говорит по телефону
Фото: freepik.com by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Попавшая в ДТП женщина говорит по телефону

После ДТП первым делом нужно обратиться в страховую компанию. Именно она будет компенсировать ущерб, если у виновника есть полис ОСАГО. При этом потерпевший может выбрать форму возмещения: либо ремонт автомобиля, либо денежная выплата. Это предусмотрено статьёй 12 закона об ОСАГО.

Если же вы хотите получить компенсацию через свою страховую компанию (а не через страховую виновника), то речь идёт о прямом возмещении убытков, которое регулируется статьёй 14.1. Важно понимать, что такой вариант возможен только если:

  • в аварии пострадало только имущество, а не здоровье или жизнь участников;
  • у обеих сторон есть действующий полис ОСАГО.

Если кто-то не застрахован или в ДТП пострадал человек — этот путь недоступен.

Максимальный лимит выплат по ОСАГО - 400 тысяч рублей на повреждённое имущество и 500 тысяч — на вред здоровью. Эти суммы являются верхней границей в рамках стандартного страхового возмещения. Если вы оформляете прямое возмещение, тогда ущерб может быть компенсирован в полном объёме, но — только при соблюдении условий выше.

Правильно заполненное заявление и наличие всех нужных документов помогут избежать задержек с выплатой. При любом сомнении — лучше уточнить всё у страховой или обратиться за помощью.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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