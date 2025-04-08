Инновации от LoveFrom: какой гаджет создают Джони Айв и Сэм Альтман

Бывший главный дизайнер Apple Джони Айв в настоящее время разрабатывает новое устройство для своей компании LoveFrom совместно с руководителем OpenAI Сэмом Альтманом.
Это персонализированное устройство с искусственным интеллектом находится в стадии активной разработки. Мнения о его характеристиках различны: одни сравнивают его с обычным смартфоном, другие указывают, что оно отличается от традиционных мобильных устройств. Все это подчеркивает инновационный подход и потенциальные новые возможности для потребителей, передает "Царьград".
Недавно также появилась информация о возможной покупке компании io Products OpenAI, что связано с текущими разработками. Предполагаемая сумма сделки составляет около $500 млн.
Га́джет — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.
Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.