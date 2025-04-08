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Инновации от LoveFrom: какой гаджет создают Джони Айв и Сэм Альтман

0:52
Наука

Бывший главный дизайнер Apple Джони Айв в настоящее время разрабатывает новое устройство для своей компании LoveFrom совместно с руководителем OpenAI Сэмом Альтманом.

Симпозиум по инновациям
Фото: Flickr by Ecole polytechnique, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Симпозиум по инновациям

Это персонализированное устройство с искусственным интеллектом находится в стадии активной разработки. Мнения о его характеристиках различны: одни сравнивают его с обычным смартфоном, другие указывают, что оно отличается от традиционных мобильных устройств. Все это подчеркивает инновационный подход и потенциальные новые возможности для потребителей, передает "Царьград".

Недавно также появилась информация о возможной покупке компании io Products OpenAI, что связано с текущими разработками. Предполагаемая сумма сделки составляет около $500 млн.

Уточнения

Га́джет — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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