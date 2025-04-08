Хотите пышных роз? Не забудьте о фосфоре и этом вечернем ритуале

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1:40
Садоводство

Розы — капризные королевы сада. Но если знать, чего они хотят во второй половине весны, благодарность не заставит себя ждать: кусты покроются крупными бутонами, листья станут сочными, а аромат — сногсшибательным.

Розы
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitriy Konstantinov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Розы

Что нужно розам в мае

Для пышного цветения им нужны три главных "ингредиента":

  • Фосфор — запускает формирование бутонов;

  • Калий — отвечает за размер цветов и укрепляет иммунитет;

  • Азот — помогает нарастить зелёную массу и здоровые побеги.

Чем и когда подкормить

Гумат натрия — настоящая волшебная палочка для роста корней и закладки цветочных почек.

Как применять:

  • 10 г гумата + 3 л горячей воды, настоять 10 часов;

  • 1 стакан полученного концентрата разбавить в 5 л воды;

  • Опрыскивать листья вечером, чтобы не обжечь солнцем.

  • Кальциевая селитра — вносится, когда уже видны бутоны. Улучшает цветение и помогает избежать деформаций.
  • Сульфат калия — предотвращает болезни. Используется в конце мая для профилактики. Полейте под корень, соблюдая дозировку.
  • Аммиачная селитра — вносится до окучивания, стимулирует рост зелёной массы и помогает кусту окрепнуть перед цветением.

Советы по подкормке:

  • Все процедуры лучше проводить в пасмурный день или вечером.

  • После внесения удобрений полейте кусты простой водой — это улучшит усвоение.

  • Не превышайте дозировку — розы не прощают перекорма.

Своевременная забота — и розарий станет гордостью участка.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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