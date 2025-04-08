Хотите пышных роз? Не забудьте о фосфоре и этом вечернем ритуале

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Розы — капризные королевы сада. Но если знать, чего они хотят во второй половине весны, благодарность не заставит себя ждать: кусты покроются крупными бутонами, листья станут сочными, а аромат — сногсшибательным.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitriy Konstantinov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Розы

Что нужно розам в мае

Для пышного цветения им нужны три главных "ингредиента":

Фосфор — запускает формирование бутонов;

Калий — отвечает за размер цветов и укрепляет иммунитет;

Азот — помогает нарастить зелёную массу и здоровые побеги.

Чем и когда подкормить

Гумат натрия — настоящая волшебная палочка для роста корней и закладки цветочных почек.

Как применять:

10 г гумата + 3 л горячей воды, настоять 10 часов;

1 стакан полученного концентрата разбавить в 5 л воды;

Опрыскивать листья вечером, чтобы не обжечь солнцем.

Кальциевая селитра — вносится, когда уже видны бутоны. Улучшает цветение и помогает избежать деформаций.

— вносится, когда уже видны бутоны. Улучшает цветение и помогает избежать деформаций. Сульфат калия — предотвращает болезни. Используется в конце мая для профилактики. Полейте под корень, соблюдая дозировку.

— предотвращает болезни. Используется в конце мая для профилактики. Полейте под корень, соблюдая дозировку. Аммиачная селитра — вносится до окучивания, стимулирует рост зелёной массы и помогает кусту окрепнуть перед цветением.

Советы по подкормке:

Все процедуры лучше проводить в пасмурный день или вечером.

После внесения удобрений полейте кусты простой водой — это улучшит усвоение.

Не превышайте дозировку — розы не прощают перекорма.

Своевременная забота — и розарий станет гордостью участка.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

