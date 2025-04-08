Хотите пышных роз? Не забудьте о фосфоре и этом вечернем ритуале

Розы — капризные королевы сада. Но если знать, чего они хотят во второй половине весны, благодарность не заставит себя ждать: кусты покроются крупными бутонами, листья станут сочными, а аромат — сногсшибательным.
Для пышного цветения им нужны три главных "ингредиента":
Фосфор — запускает формирование бутонов;
Калий — отвечает за размер цветов и укрепляет иммунитет;
Азот — помогает нарастить зелёную массу и здоровые побеги.
Гумат натрия — настоящая волшебная палочка для роста корней и закладки цветочных почек.
Как применять:
10 г гумата + 3 л горячей воды, настоять 10 часов;
1 стакан полученного концентрата разбавить в 5 л воды;
Опрыскивать листья вечером, чтобы не обжечь солнцем.
Советы по подкормке:
Все процедуры лучше проводить в пасмурный день или вечером.
После внесения удобрений полейте кусты простой водой — это улучшит усвоение.
Не превышайте дозировку — розы не прощают перекорма.
Своевременная забота — и розарий станет гордостью участка.
Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.
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