Оранжевый невидимка: гениальный обман эволюции

На первый взгляд может показаться, что тигровая окраска — настоящий антимаскировочный провал. Ярко-оранжевый гигант в зелёной траве? Какая уж тут скрытность! Но всё не так просто.
Цвет — это не только про красоту
У животных цвет и узоры на теле часто служат важной цели: привлечение партнёров, отпугивание врагов, сигнал об опасности. Но хищникам, особенно тем, кто охотится из засады, нужна прежде всего эффективная маскировка. И вот тут тигры — настоящие мастера маскировки, несмотря на свой яркий цвет.
Как видят тигров их жертвы
Секрет в том, что наше зрение отличается от зрения большинства млекопитающих. Люди — трихроматы, мы видим в широком цветовом диапазоне благодаря трём типам колбочек в сетчатке. А вот те, кто входит в меню тигров — олени, кабаны и прочие травоядные — дихроматы. Их зрение не воспринимает оранжевый цвет — он для них выглядит зелёным.
Иными словами, тигр в траве для своей добычи выглядит просто как ещё один куст.
Почему тигры не зелёные
Логичный вопрос: а почему природа не сделала тигров зелёными? Оказалось, в генетическом арсенале млекопитающих просто нет компонентов, чтобы вырастить зелёный мех. Эволюция использует то, что есть под рукой. И в случае тигров получился гениальный компромисс — оранжевый мех, который выглядит зелёным для их жертв.
Наука подтверждает: тигры — мастера маскировки
В экспериментах с "дихроматическими очками" люди тоже начинали видеть мир глазами травоядных. Результат? Тигров стало почти невозможно заметить. А животные, на которых охотятся тигры, до сих пор не эволюционировали, чтобы отличать оранжевый. И, судя по всему, не собираются.
Тигр - хищное млекопитающее семейства кошачьих, один из пяти видов рода пантер, принадлежащего к подсемейству больших кошек.
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