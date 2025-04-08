Оранжевый невидимка: гениальный обман эволюции

2:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На первый взгляд может показаться, что тигровая окраска — настоящий антимаскировочный провал. Ярко-оранжевый гигант в зелёной траве? Какая уж тут скрытность! Но всё не так просто.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Leisser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тигр

Почему тигр ярко-оранжевый, но его никто не замечает

Цвет — это не только про красоту

У животных цвет и узоры на теле часто служат важной цели: привлечение партнёров, отпугивание врагов, сигнал об опасности. Но хищникам, особенно тем, кто охотится из засады, нужна прежде всего эффективная маскировка. И вот тут тигры — настоящие мастера маскировки, несмотря на свой яркий цвет.

Как видят тигров их жертвы

Секрет в том, что наше зрение отличается от зрения большинства млекопитающих. Люди — трихроматы, мы видим в широком цветовом диапазоне благодаря трём типам колбочек в сетчатке. А вот те, кто входит в меню тигров — олени, кабаны и прочие травоядные — дихроматы. Их зрение не воспринимает оранжевый цвет — он для них выглядит зелёным.

Иными словами, тигр в траве для своей добычи выглядит просто как ещё один куст.

Почему тигры не зелёные

Логичный вопрос: а почему природа не сделала тигров зелёными? Оказалось, в генетическом арсенале млекопитающих просто нет компонентов, чтобы вырастить зелёный мех. Эволюция использует то, что есть под рукой. И в случае тигров получился гениальный компромисс — оранжевый мех, который выглядит зелёным для их жертв.

Наука подтверждает: тигры — мастера маскировки

В экспериментах с "дихроматическими очками" люди тоже начинали видеть мир глазами травоядных. Результат? Тигров стало почти невозможно заметить. А животные, на которых охотятся тигры, до сих пор не эволюционировали, чтобы отличать оранжевый. И, судя по всему, не собираются.

Уточнения

Тигр - хищное млекопитающее семейства кошачьих, один из пяти видов рода пантер, принадлежащего к подсемейству больших кошек.

