От +20 до -5: почему организм реагирует так остро на весенние сюрпризы

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Только-только начали привыкать к теплу и солнцу — и вот вам, утро в стиле "декабрь вернулся". После нескольких дней с температурой выше +20 градусов Болгарию вновь накрыл снег, а на термометрах — минус. Вместе с холодом пришли головные боли, ломота в теле и апатия.

Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шум в ушах и голове

Давление скачет — голова болит

Когда погода резко меняется, атмосферное давление падает. Это влияет на сосуды мозга: они сужаются или расширяются, вызывая боль. Особенно тяжело приходится тем, кто страдает от мигрени — их организм чувствует перепады в первую очередь.

Замёрзли — заскрипели суставы

Холод вынуждает мышцы сокращаться, а суставная жидкость становится густой и вязкой. В результате движения даются с трудом, появляется боль. Люди с хроническими проблемами суставов особенно чувствительны к таким изменениям — они буквально "слышат" каждую степень падения температуры.

Пасмурное утро — минус мотивация

Солнца нет — и уровень серотонина, гормона хорошего настроения, тоже снижается. Так появляются тоска, усталость и желание завернуться в одеяло и исчезнуть до июля. Свет — естественный стимулятор серотонина, и его нехватка бьёт по настроению не хуже серого неба.

Как пережить погодный разворот

Вот что советуют врачи:

Тепло одеваться, даже если календарь показывает апрель;

Поддерживать лёгкую физическую активность — движения улучшают кровообращение;

Пить достаточно воды — обезвоживание усиливает усталость;

Следить за симптомами, особенно если есть хронические болезни;

И, если нужно, обратиться за советом к специалисту.

Весна ещё вернётся. А пока — держим себя в тепле и не поддаёмся капризам природы.

Уточнения

Пого́да — совокупность значений метеорологических элементов и атмосферных явлений, наблюдаемых в определённый момент времени в той или иной точке пространства.

