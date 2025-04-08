Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Первый в мире компьютерный клуб без компьютеров открылся в этой стране
Так сушат одежду в Японии — без сырости и бешеных счетов за отопление
Потерпевший в ДТП рискует остаться без выплат: кроется подвох в ОСАГО
Мясо не прожарилось или пересохло? Возможно, вы выбрали не тот маринад
Хотите пышных роз? Не забудьте о фосфоре и этом вечернем ритуале
Вирусы, грибки и смерть: тёмная сторона уличных котов
Вдова Грачевского поздравила сына с первым юбилеем: мой Оскар и Нобелевская премия
Секреты идеальной косметички: рассказываем, что действительно нужно каждой девушке
Инновации от LoveFrom: какой гаджет создают Джони Айв и Сэм Альтман

От +20 до -5: почему организм реагирует так остро на весенние сюрпризы

1:53
Здоровье

Только-только начали привыкать к теплу и солнцу — и вот вам, утро в стиле "декабрь вернулся". После нескольких дней с температурой выше +20 градусов Болгарию вновь накрыл снег, а на термометрах — минус. Вместе с холодом пришли головные боли, ломота в теле и апатия.

Шум в ушах и голове
Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шум в ушах и голове

Давление скачет — голова болит

Когда погода резко меняется, атмосферное давление падает. Это влияет на сосуды мозга: они сужаются или расширяются, вызывая боль. Особенно тяжело приходится тем, кто страдает от мигрени — их организм чувствует перепады в первую очередь.

Замёрзли — заскрипели суставы

Холод вынуждает мышцы сокращаться, а суставная жидкость становится густой и вязкой. В результате движения даются с трудом, появляется боль. Люди с хроническими проблемами суставов особенно чувствительны к таким изменениям — они буквально "слышат" каждую степень падения температуры.

Пасмурное утро — минус мотивация

Солнца нет — и уровень серотонина, гормона хорошего настроения, тоже снижается. Так появляются тоска, усталость и желание завернуться в одеяло и исчезнуть до июля. Свет — естественный стимулятор серотонина, и его нехватка бьёт по настроению не хуже серого неба.

Как пережить погодный разворот

Вот что советуют врачи:

  • Тепло одеваться, даже если календарь показывает апрель;

  • Поддерживать лёгкую физическую активность — движения улучшают кровообращение;

  • Пить достаточно воды — обезвоживание усиливает усталость;

  • Следить за симптомами, особенно если есть хронические болезни;

  • И, если нужно, обратиться за советом к специалисту.

Весна ещё вернётся. А пока — держим себя в тепле и не поддаёмся капризам природы.

Уточнения

Пого́да — совокупность значений метеорологических элементов и атмосферных явлений, наблюдаемых в определённый момент времени в той или иной точке пространства.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
Сейчас читают
Погребённый на глубине 1800 метров: что перевозил самый старый корабль в открытом море
Наука и техника
Погребённый на глубине 1800 метров: что перевозил самый старый корабль в открытом море Аудио 
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Новости спорта
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион Аудио 
Собака без запаха: 5 пород, которые не превращают дом в питомник
Домашние животные
Собака без запаха: 5 пород, которые не превращают дом в питомник Аудио 
Популярное
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома

Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.

Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Морщины уходят как по маслу: 10 эфирных помощников для зрелой кожи
Желающие желать. Коалиция глобалистов держит Украину только как щит от России Дмитрий Плотников Эстония хочет войны в Балтийском море. Риск задирать того, кто больше, её не пугает Любовь Степушова Миф предсказывает беду: история Человека-мотылька и Серебряного моста Игорь Буккер
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них
Смертельные змеи и загадочные птицы: почему этот остров стал запретной зоной
Слизни боятся этой шершавой ловушки — урожай под защитой
Слизни боятся этой шершавой ловушки — урожай под защитой
Последние материалы
От +20 до -5: почему организм реагирует так остро на весенние сюрпризы
Так сушат одежду в Японии — без сырости и бешеных счетов за отопление
Потерпевший в ДТП рискует остаться без выплат: кроется подвох в ОСАГО
Хотите пышных роз? Не забудьте о фосфоре и этом вечернем ритуале
Мясо не прожарилось или пересохло? Возможно, вы выбрали не тот маринад
Вирусы, грибки и смерть: тёмная сторона уличных котов
Вдова Грачевского поздравила сына с первым юбилеем: мой Оскар и Нобелевская премия
Секреты идеальной косметички: рассказываем, что действительно нужно каждой девушке
Инновации от LoveFrom: какой гаджет создают Джони Айв и Сэм Альтман
Зелёная альтернатива: как листья могут заменить туалетную бумагу и спасти деревья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.