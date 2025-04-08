От +20 до -5: почему организм реагирует так остро на весенние сюрпризы

Только-только начали привыкать к теплу и солнцу — и вот вам, утро в стиле "декабрь вернулся". После нескольких дней с температурой выше +20 градусов Болгарию вновь накрыл снег, а на термометрах — минус. Вместе с холодом пришли головные боли, ломота в теле и апатия.
Когда погода резко меняется, атмосферное давление падает. Это влияет на сосуды мозга: они сужаются или расширяются, вызывая боль. Особенно тяжело приходится тем, кто страдает от мигрени — их организм чувствует перепады в первую очередь.
Холод вынуждает мышцы сокращаться, а суставная жидкость становится густой и вязкой. В результате движения даются с трудом, появляется боль. Люди с хроническими проблемами суставов особенно чувствительны к таким изменениям — они буквально "слышат" каждую степень падения температуры.
Солнца нет — и уровень серотонина, гормона хорошего настроения, тоже снижается. Так появляются тоска, усталость и желание завернуться в одеяло и исчезнуть до июля. Свет — естественный стимулятор серотонина, и его нехватка бьёт по настроению не хуже серого неба.
Вот что советуют врачи:
Тепло одеваться, даже если календарь показывает апрель;
Поддерживать лёгкую физическую активность — движения улучшают кровообращение;
Пить достаточно воды — обезвоживание усиливает усталость;
Следить за симптомами, особенно если есть хронические болезни;
И, если нужно, обратиться за советом к специалисту.
Весна ещё вернётся. А пока — держим себя в тепле и не поддаёмся капризам природы.
Пого́да — совокупность значений метеорологических элементов и атмосферных явлений, наблюдаемых в определённый момент времени в той или иной точке пространства.
Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.