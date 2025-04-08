Всё о сорте огурцов, дающем плоды на протяжении всего лета

3:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Каждый садовод знает, что существует множество сортов огурцов. Однако некоторые из них отличаются чрезвычайно высокими урожаями. Особенно стоит отметить один сорт, который способен давать обилие плодов на протяжении всего лета. Давайте подробнее рассмотрим этот сорт и требования к его выращиванию.

Фото: commons.wikimedia.org by George Chernilevsky, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кабачки, огурцы, патиссоны

Огурцы, которые радуют урожаем все лето

Этот сорт огурцов, известный как "Истинский полковник", сажают в конце весны, и до конца лета с него собирают вкусные плоды. Растение щедро плодоносит, не останавливаясь. Если огурцы выращиваются в теплице, первые плоды начинают активно появляться уже в конце весны.

Плоды этого сорта характерны своей одновременной зрелостью — длина огурцов достигает 15 см, и они сохраняют свой вкус на протяжении длительного времени. Плодоношение начинается через 37-39 дней после прорастания семян. Семена обычно высаживаются в открытый грунт в середине мая, когда минует угроза ночных заморозков.

Как почва влияет на богатый урожай огурцов?

Для успешного роста растения необходима плодородная почва с низкой кислотностью и высоким содержанием азота. За несколько дней до посева рекомендуется провести паровую обработку почвы (например, запечь в духовке или пролить кипятком), а контейнеры для посадки рекомендуется дезинфицировать раствором калиевого перманганата. Разобранные растения обычно высаживают в грунт в конце мая.

Что не следует сажать рядом с огурцами?

При посадке огурцов на открытом воздухе важно соблюдать севооборот. Огурцы предпочитают расти на новой территории каждый год. Оптимально сажать их после таких культур, как чеснок, зеленый горошек, различные виды капусты, люцерна и клевер. Не рекомендуется высаживать огурцы после фасоли, моркови, свеклы и тыквы.

Когда почва прогреется до 12 градусов, а температура воздуха повысится выше 15 градусов и исчезнет угроза заморозков, можно начинать посев семян. Соблюдение сроков при посадке способствует быстрому адаптированию семян к новым условиям и своевременному прорастанию.

Подготовка почвы для огурцов

Перед посевом необходимо подготовить специальную почву с высоким содержанием витаминов и минералов. Для этого смешивают питательную садовую землю с равными объемами хумуса или компоста. По желанию можно добавить древесную золу.

Место для посадки огурцов должно быть солнечным, но следует избегать прямых солнечных лучей, падающих на растения в течение дня. Отсутствие сквозняков и холодного ветра также положительно скажется на росте насаждений. Кроме того, не стоит сажать огурцы в низинах, где может скапливаться влага, что провоцирует грибковые заболевания.

Огурцы без горечи: секрет в правильном уходе и поливе

Правильный уход и регулярное поливание огурцов — ключ к получению вкусных и сладких плодов, свободных от горечи. Заботясь о своих растениях, вы сможете наслаждаться бесподобным урожаем огурцов все лето!

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

