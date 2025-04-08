Мясо не прожарилось или пересохло? Возможно, вы выбрали не тот маринад

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Пикники, дымок, аромат жареного мяса — весна не прощает тех, кто не готов. Но даже самое свежее мясо можно испортить, если выбрать неправильный маринад. Нутрициолог Виктория Вишнякова рассказала, как подобрать идеальный маринад для каждого вида мяса, чтобы не пересушить, не пересолить и не потерять вкус.

Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сырое мясо на столе

Зачем вообще нужен маринад

У него три миссии:

размягчить жёсткие волокна,

придать яркий вкус,

сохранить сочность внутри.

Сделать это помогают кислота, специи и масло. Всё просто, если знаешь, что с чем сочетать.

Лучшие пары от нутрициолога:

Кефир + чеснок + специи — нежный, сливочный маринад, идеально для курицы

Лимонный сок + оливковое масло + зелень — универсальный для всего

Йогурт + куркума + чеснок — идеален для индейки

Соевый соус + имбирь + чеснок — сделает говядину ароматной и мягкой

И не забывайте: растительное масло + соль в маринаде — это способ "запечатать" влагу внутри мяса, чтобы оно не пересохло на углях.

А если мясо отличное

Вишнякова советует: достаточно просто соли, перца и капли масла прямо перед жаркой. Всё остальное — по желанию.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.



