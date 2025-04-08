Остановил инспектор — включать ли аварийку? Ответ, которого никто не ожидал

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На дорогах не всё однозначно, особенно когда речь идёт о правилах, которые вроде бы всем понятны. Один из таких спорных моментов — нужно ли включать аварийную сигнализацию при остановке по требованию инспектора?

Фото: commons.wikimedia.org by Stanislav Kozlovskiy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ДПС

Что говорит закон

Согласно пункту 7.1 ПДД, аварийка обязательна в ряде конкретных случаев:

при ДТП,

при вынужденной остановке в местах, где стоянка запрещена,

при буксировке,

при ослеплении фарами встречного транспорта,

в других ситуациях, где важно предупредить об опасности.

Особенно это актуально при плохой видимости — в тумане, дождь или ночью, когда мигающие огни буквально спасают жизни.

А если вас остановил инспектор

Если остановка происходит в разрешённом месте, включать аварийную сигнализацию не требуется. Однако бывают исключения: сотрудник ГАИ может выбрать для остановки неудобный или потенциально опасный участок дороги. В такой ситуации включение «аварийки» — не обязанность, но разумная мера предосторожности.

Иногда опасность — не в водителе

Интересный парадокс: источником риска может стать и сам инспектор, особенно если он пренебрегает мерами безопасности, например, не включает проблесковые маячки.

Но водителю лучше не спорить и не учить сотрудника ПДД — такие споры редко приводят к чему-то хорошему.

Делайте, как вам безопаснее

Если считаете, что включённая аварийка повысит видимость вашего автомобиля и снизит риск — действуйте. Наказания за её отсутствие во время обычной проверки документов не предусмотрено. Поэтому включать или нет — решайте с опорой на ситуацию и здравый смысл.

Уточнения

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция) — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

