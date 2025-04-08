Вы никогда не увидите это в обычных бутиках Милана! Три уникальные детали нового Louis Vuitton!

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Бутик Louis Vuitton на улице Монтенаполеоне, расположенный в историческом Палаццо Таверна, снова открыл свои двери 4 апреля после трехлетней реставрации.

Фото: unsplash.com by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с покупками

Обновленное пространство — это не просто магазин, а архитектурный и культурный объект, передающий дух Милана. Витрины с миниатюрой Дуомо, величественный фасад Палаццо Таверна — всё напоминает о классике. За историческим входом с арочной дверью открывается дворик, как будто перенесённый из типичного миланского дома, с балконами, увитыми зеленью.

Проектом обновления руководил знаменитый архитектор Питер Марино. Площадь бутика увеличилась вдвое, а изюминкой стала лестница, соединяющая три этажа, отсылка к архитектору Пьеро Порталуппи и его вилле Некки Кампильо.

Подвал, где теперь размещены мужские коллекции, открыл старинные своды XIX века, бережно восстановленные во время реставрации. Первый этаж, отведенный под обувь, оформлен в духе миланских проходов с лепниной, а зал готовой одежды вдохновлен проектом Casa Corbellini-Wasserman. Интерьеры украшены произведениями искусства и дизайнерскими элементами — от Джо Понти до Анджело Манджаротти.

На верхнем этаже — настоящий сюрприз: бутик Louis Vuitton, где полностью представлена коллекция для дома. Здесь можно увидеть и знаковые Signature, и коллекцию Objets Nomades, а также серии Exceptional Games и Art de la Table — дань исторической резиденции семьи основателя бренда.

В бывшем внутреннем дворе теперь располагается Da Vittorio Café Louis Vuitton — кафе, оформленное в стиле ломбардской виллы, передает milanofinanza.

Уточнения

Бути́к (от фр. boutique «небольшой магазин», «лавка») — небольшой узкоспециализированный магазин с ограниченным кругом клиентов. В бутиках обычно продают модную дорогую одежду или ювелирные изделия.



