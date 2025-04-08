Шокирующая правда: дочь Тома Хэнкса раскрывает мрачные секреты своего детства

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Дочь актёра Тома Хэнкса Элизабет Хэнкс открывает мрачные тайны своего детства с матерью, рассказывая о борьбе с психическими заболеваниями и насилием в семье.

Фото: ВК-аккаунт Тома Хэнкса is licensed under public doman Актёр Том Хэнкс

Элизабет Хэнкс, дочь легендарного актера Тома Хэнкса, пожаловалась на непростое детство.

Журнал People опубликовал отрывок из книги Элизабет Хэнкс, где описывается жизнь наследницы знаменитого актёра. Она рассказывает о непростых отношениях с матерью и тяжело переживаемом разводе родителей.

После того, как Том и Саманта расстались в 1985 году. Элизабет и ее брат Колин остались жить с матерью. Отца они видели лишь изредка.

Дочь актёра считает, что её мать страдала биполярным расстройством. В семье сложились тяжёлые отношения с насилием. Она заявила, что в доме иногда даже не было еды.

Уточнения

То́мас Дже́ффри (Том) Хэнкс (англ. Thomas Jeffrey (Tom) Hanks; род. 9 июля 1956, Конкорд, Калифорния, США) — американский актёр театра, кино, телевидения и озвучивания, продюсер, кинорежиссёр, сценарист и писатель.



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