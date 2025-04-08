Шокирующая правда: дочь Тома Хэнкса раскрывает мрачные секреты своего детства

Дочь актёра Тома Хэнкса Элизабет Хэнкс открывает мрачные тайны своего детства с матерью, рассказывая о борьбе с психическими заболеваниями и насилием в семье.
Элизабет Хэнкс, дочь легендарного актера Тома Хэнкса, пожаловалась на непростое детство.
Журнал People опубликовал отрывок из книги Элизабет Хэнкс, где описывается жизнь наследницы знаменитого актёра. Она рассказывает о непростых отношениях с матерью и тяжело переживаемом разводе родителей.
После того, как Том и Саманта расстались в 1985 году. Элизабет и ее брат Колин остались жить с матерью. Отца они видели лишь изредка.
Дочь актёра считает, что её мать страдала биполярным расстройством. В семье сложились тяжёлые отношения с насилием. Она заявила, что в доме иногда даже не было еды.
То́мас Дже́ффри (Том) Хэнкс (англ. Thomas Jeffrey (Tom) Hanks; род. 9 июля 1956, Конкорд, Калифорния, США) — американский актёр театра, кино, телевидения и озвучивания, продюсер, кинорежиссёр, сценарист и писатель.
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