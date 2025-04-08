Вирусы, грибки и смерть: тёмная сторона уличных котов

Милый взгляд, тихое мяуканье, хвост колечком — уличные кошки легко завоёвывают симпатии. Но желание их приласкать может обернуться серьёзными последствиями, особенно сейчас, когда в Бразилии бушует вспышка опасного грибкового заболевания — споротрихоза.
Что такое споротрихоз и чем он грозит
Эта инфекция вызывается грибками рода Sporothrix. Она передаётся через царапины и укусы кошек, поражая кожу, лимфоузлы и в некоторых случаях — внутренние органы. Что делает ситуацию ещё тревожнее: грибок быстро мутирует и становится устойчивым к лечению.
Не только споротрихоз: другие угрозы от бездомных кошек
Контакт с уличным котом может привести и к другим опасным инфекциям:
Особенно подвержены риску дети, пожилые, онкобольные и люди с ослабленным иммунитетом. Даже незначительная царапина может обернуться серьёзной угрозой.
Как защитить себя и питомцев:
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.