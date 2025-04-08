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Вирусы, грибки и смерть: тёмная сторона уличных котов

1:54
Зоосфера

Милый взгляд, тихое мяуканье, хвост колечком — уличные кошки легко завоёвывают симпатии. Но желание их приласкать может обернуться серьёзными последствиями, особенно сейчас, когда в Бразилии бушует вспышка опасного грибкового заболевания — споротрихоза.

Злой кот
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Злой кот

Почему трогать уличных котов может быть опаснее, чем вы думаете

Что такое споротрихоз и чем он грозит

Эта инфекция вызывается грибками рода Sporothrix. Она передаётся через царапины и укусы кошек, поражая кожу, лимфоузлы и в некоторых случаях — внутренние органы. Что делает ситуацию ещё тревожнее: грибок быстро мутирует и становится устойчивым к лечению.

Не только споротрихоз: другие угрозы от бездомных кошек

Контакт с уличным котом может привести и к другим опасным инфекциям:

  • Пастереллёз - бактериальное заболевание, передающееся через укусы.
  • Стригущий лишай - грибковая инфекция, легко заражающая кожу.

  • Чесотка - паразитическое поражение, вызывающее сильный зуд.

  • Лямблиоз - кишечная инфекция, передающаяся от животных.

  • Бешенство - смертельно опасное заболевание, при отсутствии вакцинации может привести к летальному исходу.

Особенно подвержены риску дети, пожилые, онкобольные и люди с ослабленным иммунитетом. Даже незначительная царапина может обернуться серьёзной угрозой.

Как защитить себя и питомцев:

  • Не трогайте уличных животных, даже если они выглядят здоровыми.
  • Домашнюю кошку обязательно вакцинируйте от бешенства.
  • Используйте перчатки при уборке лотка.
  • Следите, чтобы питомец не пил из луж и не контактировал с грызунами.
  • Не позволяйте облизывать лицо и раны — даже любимому котику.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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