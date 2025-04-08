Зелёная альтернатива: как листья могут заменить туалетную бумагу и спасти деревья

2:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Когда речь заходит о крупных источниках выбросов углекислого газа, в голову сразу приходят самолеты, автомобили и индустрия быстрой моды. Но один из главных, и при этом самых недооцененных виновников — это… туалетная бумага.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Туалетная бумага

Каждый год ради удовлетворения мирового спроса на неё вырубается более 700 миллионов деревьев. Это огромный урон для планеты. Но решение — возможно — уже существует. И оно растёт в саду у жителей Восточной Африки.

Листья вместо бумаги? Почему бы и нет

В Кении многие начали использовать растение Plectranthus barbatus - местное, быстрорастущее и ароматное. Оно стало настоящей "зелёной тканью" задолго до появления привычных рулонов.

"Я узнал о нём от своего деда и с тех пор пользуюсь им. Это африканская ткань с давних пор. Вся моя семья его использует. Я покупаю рулоны только тогда, когда у меня закончились все листья", — рассказал Бенджамин Мутембеи из Меру в интервью BBC.

Plectranthus barbatus действительно напоминает по размеру и форме обычные кусочки туалетной бумаги. Оно достигает двух метров всего за 1-2 месяца, что делает его очень удобным в использовании.

Экологичнее некуда

Производство туалетной бумаги — один из самых "прожорливых" потребителей древесины в мире. Но дело не только в деревьях. В процессе производства используется химия, в том числе PFAS - опасные вещества, попадающие в воду и воздух.

Активист-эколог из США Робин Гринфилд уже давно перешёл на выращивание Plectranthus barbatus.

"У многих людей это ассоциируется с бедностью. Но туалетная бумага — это просто переработанный продукт с другого растения. Все, кто попробовал эту альтернативу, в восторге", — говорит он.

Сейчас Гринфилд выращивает более 100 кустов и делится ими в рамках своей программы "вырасти свою туалетную бумагу".

Африканский опыт — в каждый дом

Растение отлично чувствует себя в тёплом климате, но в других условиях его можно выращивать в теплице. По словам Мартина Одхиамбо, специалиста по травам из Национального музея Кении, интерес к растению растёт.

"Я выращивал его в питомнике и делился с сообществами по всей Кении. Люди были поражены удобством", — говорит он.

Он верит, что у растения большое будущее.

"Некоторые считают использование листьев шагом назад, но я думаю, это следующий логичный шаг вперёд. Учитывая его преимущества, Plectranthus barbatus может стать настоящей экологичной альтернативой".

Уточнения

Ке́ния (суахили и англ. Kenya [ˈkɛnjə]), официальное название — Респу́блика Ке́ния (суахили Jamhuri ya Kenya, англ. Republic of Kenya) — государство в Восточной Африке.



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