Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Реестр женатых мужчин поможет матерям-одиночкам: вот как это будет работать
Всё о сорте огурцов, дающем плоды на протяжении всего лета
Первый в мире компьютерный клуб без компьютеров открылся в этой стране
От +20 до -5: почему организм реагирует так остро на весенние сюрпризы
Так сушат одежду в Японии — без сырости и бешеных счетов за отопление
Потерпевший в ДТП рискует остаться без выплат: кроется подвох в ОСАГО
Мясо не прожарилось или пересохло? Возможно, вы выбрали не тот маринад
Хотите пышных роз? Не забудьте о фосфоре и этом вечернем ритуале
Вирусы, грибки и смерть: тёмная сторона уличных котов

Зелёная альтернатива: как листья могут заменить туалетную бумагу и спасти деревья

2:51
Экономика

Когда речь заходит о крупных источниках выбросов углекислого газа, в голову сразу приходят самолеты, автомобили и индустрия быстрой моды. Но один из главных, и при этом самых недооцененных виновников — это… туалетная бумага.

Туалетная бумага
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Туалетная бумага

Каждый год ради удовлетворения мирового спроса на неё вырубается более 700 миллионов деревьев. Это огромный урон для планеты. Но решение — возможно — уже существует. И оно растёт в саду у жителей Восточной Африки.

Листья вместо бумаги? Почему бы и нет

В Кении многие начали использовать растение Plectranthus barbatus - местное, быстрорастущее и ароматное. Оно стало настоящей "зелёной тканью" задолго до появления привычных рулонов.

"Я узнал о нём от своего деда и с тех пор пользуюсь им. Это африканская ткань с давних пор. Вся моя семья его использует. Я покупаю рулоны только тогда, когда у меня закончились все листья", — рассказал Бенджамин Мутембеи из Меру в интервью BBC.

Plectranthus barbatus действительно напоминает по размеру и форме обычные кусочки туалетной бумаги. Оно достигает двух метров всего за 1-2 месяца, что делает его очень удобным в использовании.

Экологичнее некуда

Производство туалетной бумаги — один из самых "прожорливых" потребителей древесины в мире. Но дело не только в деревьях. В процессе производства используется химия, в том числе PFAS - опасные вещества, попадающие в воду и воздух.

Активист-эколог из США Робин Гринфилд уже давно перешёл на выращивание Plectranthus barbatus.

"У многих людей это ассоциируется с бедностью. Но туалетная бумага — это просто переработанный продукт с другого растения. Все, кто попробовал эту альтернативу, в восторге", — говорит он.

Сейчас Гринфилд выращивает более 100 кустов и делится ими в рамках своей программы "вырасти свою туалетную бумагу".

Африканский опыт — в каждый дом

Растение отлично чувствует себя в тёплом климате, но в других условиях его можно выращивать в теплице. По словам Мартина Одхиамбо, специалиста по травам из Национального музея Кении, интерес к растению растёт.

"Я выращивал его в питомнике и делился с сообществами по всей Кении. Люди были поражены удобством", — говорит он.

Он верит, что у растения большое будущее.

"Некоторые считают использование листьев шагом назад, но я думаю, это следующий логичный шаг вперёд. Учитывая его преимущества, Plectranthus barbatus может стать настоящей экологичной альтернативой".

Уточнения

Ке́ния (суахили и англ. Kenya [ˈkɛnjə]), официальное название — Респу́блика Ке́ния (суахили Jamhuri ya Kenya, англ. Republic of Kenya) — государство в Восточной Африке.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Здоровье
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее Аудио 
Соседи смеялись, а теперь собирают по всей округе: как шишки защищают грядки
Садоводство, цветоводство
Соседи смеялись, а теперь собирают по всей округе: как шишки защищают грядки Аудио 
Собака без запаха: 5 пород, которые не превращают дом в питомник
Домашние животные
Собака без запаха: 5 пород, которые не превращают дом в питомник Аудио 
Популярное
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома

Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.

Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Морщины уходят как по маслу: 10 эфирных помощников для зрелой кожи
Желающие желать. Коалиция глобалистов держит Украину только как щит от России Дмитрий Плотников Эстония хочет войны в Балтийском море. Риск задирать того, кто больше, её не пугает Любовь Степушова Миф предсказывает беду: история Человека-мотылька и Серебряного моста Игорь Буккер
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них
Смертельные змеи и загадочные птицы: почему этот остров стал запретной зоной
Слизни боятся этой шершавой ловушки — урожай под защитой
Слизни боятся этой шершавой ловушки — урожай под защитой
Последние материалы
От +20 до -5: почему организм реагирует так остро на весенние сюрпризы
Так сушат одежду в Японии — без сырости и бешеных счетов за отопление
Потерпевший в ДТП рискует остаться без выплат: кроется подвох в ОСАГО
Хотите пышных роз? Не забудьте о фосфоре и этом вечернем ритуале
Мясо не прожарилось или пересохло? Возможно, вы выбрали не тот маринад
Вирусы, грибки и смерть: тёмная сторона уличных котов
Вдова Грачевского поздравила сына с первым юбилеем: мой Оскар и Нобелевская премия
Секреты идеальной косметички: рассказываем, что действительно нужно каждой девушке
Инновации от LoveFrom: какой гаджет создают Джони Айв и Сэм Альтман
Зелёная альтернатива: как листья могут заменить туалетную бумагу и спасти деревья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.