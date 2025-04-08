Зелёная альтернатива: как листья могут заменить туалетную бумагу и спасти деревья

Когда речь заходит о крупных источниках выбросов углекислого газа, в голову сразу приходят самолеты, автомобили и индустрия быстрой моды. Но один из главных, и при этом самых недооцененных виновников — это… туалетная бумага.
Каждый год ради удовлетворения мирового спроса на неё вырубается более 700 миллионов деревьев. Это огромный урон для планеты. Но решение — возможно — уже существует. И оно растёт в саду у жителей Восточной Африки.
В Кении многие начали использовать растение Plectranthus barbatus - местное, быстрорастущее и ароматное. Оно стало настоящей "зелёной тканью" задолго до появления привычных рулонов.
"Я узнал о нём от своего деда и с тех пор пользуюсь им. Это африканская ткань с давних пор. Вся моя семья его использует. Я покупаю рулоны только тогда, когда у меня закончились все листья", — рассказал Бенджамин Мутембеи из Меру в интервью BBC.
Plectranthus barbatus действительно напоминает по размеру и форме обычные кусочки туалетной бумаги. Оно достигает двух метров всего за 1-2 месяца, что делает его очень удобным в использовании.
Производство туалетной бумаги — один из самых "прожорливых" потребителей древесины в мире. Но дело не только в деревьях. В процессе производства используется химия, в том числе PFAS - опасные вещества, попадающие в воду и воздух.
Активист-эколог из США Робин Гринфилд уже давно перешёл на выращивание Plectranthus barbatus.
"У многих людей это ассоциируется с бедностью. Но туалетная бумага — это просто переработанный продукт с другого растения. Все, кто попробовал эту альтернативу, в восторге", — говорит он.
Сейчас Гринфилд выращивает более 100 кустов и делится ими в рамках своей программы "вырасти свою туалетную бумагу".
Растение отлично чувствует себя в тёплом климате, но в других условиях его можно выращивать в теплице. По словам Мартина Одхиамбо, специалиста по травам из Национального музея Кении, интерес к растению растёт.
"Я выращивал его в питомнике и делился с сообществами по всей Кении. Люди были поражены удобством", — говорит он.
Он верит, что у растения большое будущее.
"Некоторые считают использование листьев шагом назад, но я думаю, это следующий логичный шаг вперёд. Учитывая его преимущества, Plectranthus barbatus может стать настоящей экологичной альтернативой".
Ке́ния (суахили и англ. Kenya [ˈkɛnjə]), официальное название — Респу́блика Ке́ния (суахили Jamhuri ya Kenya, англ. Republic of Kenya) — государство в Восточной Африке.
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