Стилизация вещей: этот модный приём сэкономит вам кучу денег на одежде

1:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мода не стоит на месте, и умение комбинировать вещи в разные образы — это настоящий талант. Одна и та же вещь может быть совершенно разной в зависимости от того, как её стилизовать. Мы расскажем, как использовать основные элементы гардероба и создавать стильные, разнообразные луки.

Фото: commons.wikimedia.org by Christoph2109, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вешалки висят на стене

Преобразите стиль с помощью аксессуаров

Важным элементом в стилизации является правильный выбор аксессуаров. Например, простая белая рубашка может выглядеть по-разному в зависимости от того, какие аксессуары вы добавите. Сочетайте её с яркими украшениями и стильными сумками для вечернего образа или с лёгким платком для повседневного выхода.

Носите одну вещь в разных ситуациях

Один и тот же элемент одежды может быть адаптирован под разные ситуации. К примеру, базовый пиджак легко превращается в элегантный вечерний наряд, если надеть его с платьем, или в расслабленный стиль, если сочетать с джинсами и футболкой. Важно учитывать контекст — куда вы собираетесь и как хотите выглядеть.

Создавайте контрасты

Мастера стилизации часто используют контрасты для создания ярких образов. Одну и ту же юбку можно носить с классической блузой для офисного образа, а с кожаной курткой — для вечера с друзьями.

Стилизация — это искусство, которое позволяет каждой вещи раскрыться по-новому. Используя аксессуары и различные комбинации, можно создать множество уникальных образов даже с ограниченным набором вещей.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.



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