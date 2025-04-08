Обновление WinRAR: почему вам срочно нужна версия 7.11 — спасите свой ПК

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Пользователям, у которых на компьютерах установлена программа WinRAR, настоятельно рекомендуется как можно скорее обновить её до последней версии — 7.11.

Фото: pxhere.com by Неизвестный фотограф, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Клавиатура ноутбука

В более ранних версиях была обнаружена серьёзная уязвимость, повышающая риск заражения системы вредоносным ПО или взлома.

Проблема заключается в том, что графическая оболочка WinRAR (интерфейс, используемый для открытия архивов) неправильно обрабатывает символические ссылки на исполняемые файлы, загруженные из интернета.

Эти файлы могут содержать пометку Windows Mark of the Web (MotW), которая обычно предупреждает пользователя о потенциальной опасности. Однако в уязвимых версиях WinRAR такое предупреждение не появляется, что позволяет вредоносным файлам запускаться без дополнительного подтверждения со стороны пользователя.

Таким образом, опасные загрузки могут пройти незамеченными и нанести серьёзный ущерб. К счастью, в версии 7.11 эта проблема устранена. Помимо этого, обновление исправляет ещё две ошибки: одна касалась обработки самораспаковывающихся архивов, а другая мешала корректному обновлению существующих архивов из-за сбоя по контрольной сумме, передает pcforum.

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