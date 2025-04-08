Вдова Грачевского поздравила сына с первым юбилеем: мой Оскар и Нобелевская премия

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Вдова основателя "Ералаша" Бориса Грачевская Екатерина Белоцерковская обратилась к сыну в день рождения наследника.

Фото: Инстаграм Екатерины Белоцерковской is licensed under public doman Основатель Ералаша Борис Грачевский с семьёй

8 апреля сыну Бориса Грачевского Филиппу исполнилось 5 лет. Мать мальчика опубликовала фото с сыном и написала трогательный текст в социальных сетях.

"Mоё самое главное чудо в жизни! Сыночек! Я безумно тебя люблю, каждый день благодарю Всевышнего за тебя и молю о твоем здоровье и счастье. Твой первый в жизни юбилей!" — написала Екатерина под снимком с Филиппом.

Она пожелала наследнику самого наилучшего в жизни и сравнила мальчика с самыми престижными мировыми наградами.

"Ты мой Оскар, моя Нобелевская премия, моя Ника и все премии мира", — перечислила Белоцерковская.

Ранее Игорь Николаев показал, как провожает девятилетнюю дочь Веронику в школу.

Уточнения

Бори́с Ю́рьевич Граче́вский (18 марта 1949, Раменский район, Московская область — 14 января 2021, Москва) — советский и российский кинорежиссёр, актёр и сценарист.



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