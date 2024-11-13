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Инсульт после визита к стоматологу. Уникальный случай или...

2:47
Наука

70-летний австралиец внезапно почувствовал головокружение, его рвало, а зрение исказилось настолько, как будто всё вокруг наклонилось на 90 градусов влево против часовой стрелки. При ходьбе мужчина отклонялся вправо. Необычное состояние привело его в отделение неотложной помощи.

Инсульт после визита к стоматологу. Уникальный случай или...
Фото: Wikimedia Commons by Neva79 is licensed under Public domain

Врачи обнаружили, что у мужчины было высокое кровяное давление. Сканирование мозга выявило кровотечение в нижней левой части мозга, что подтвердило диагноз внутримозгового кровоизлияния, разновидность геморрагического инсульта, при котором происходит разрыв кровеносного сосуда.

Для лечения этого состояния врачам нужно было остановить кровотечение, удалить кровяные сгустки и снизить давление на мозг. После оказания неотложной помощи мужчину выписали и прописали препараты для контроля артериального давления. Через три месяца его зрение вернулось к норме, а походка стала более устойчивой. Для предотвращения дальнейших инсультов и улучшения кровообращения в мозге ему назначили длительный курс аспирина.

Это происшествие стало бы обычным случаем инсульта, если бы не одно "но". Оказавшись в больнице, врачи узнали, что симптомы мужчины появились всего через 30 минут после того, как он прошёл процедуру удаления двух зубов у стоматолога. Врачи предполагают, что причиной его инсульта стало резкое повышение артериального давления, которое произошло из-за стресса или боли во время стоматологической процедуры. Хотя такие случаи редки, в медицине есть несколько аналогичных примеров.

Кроме того, история этого пациента осложнялась ещё одним важным фактором. Шесть недель до визита к стоматологу у мужчины были обнаружены признаки болезни Паркинсона, а сканирование мозга показало нарушения кровообращения, что указывало на проблемы с кровотоком в мозге. Это состояние, называемое болезнью белого вещества, может быть связано с генетическими аномалиями.

Чтобы выяснить причину, врачи взяли образец ДНК пациента. В результате анализа была обнаружена мутация, связанная с утолщением стенок кровеносных сосудов, что приводит к сужению сосудов и снижению притока крови в мозг. Это заболевание называется CADASIL, и оно встречается в среднем у двух человек на 100 тысяч.

Исследования показывают, что кровоизлияние в мозг может быть осложнением CADASIL, и в сочетании с резким повышением давления во время стоматологической процедуры могло стать причиной инсульта этого мужчины.

Уточнения

CADASIL — от англ. cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy — артериопатия церебральная аутосомно-доминантная с субкортикальными инфарктами и лейкоэнцефалопатией. Заболевание вызвано мутацией гена Notch 3 на 19-й хромосоме.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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