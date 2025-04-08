Всего неделя ледяных ванн — и организм запускает мощный режим самоочистки

Если вы хоть раз окунались в холодную воду, то помните этот момент: дыхание сбивается, кожа сжимается, а тело будто включается на максимум. И, как оказалось, не зря. Новое исследование канадских учёных показало, что такой стресс для организма может активировать важнейшие механизмы клеточной защиты.

Фото: freepik.com is licensed under public domain плавание

Группа добровольцев — десять здоровых молодых мужчин — ежедневно на протяжении недели погружались в воду температурой 14 °C. В это время учёные из Университета Оттавы тщательно отслеживали изменения в их организме на клеточном уровне, используя анализ крови.

Результаты впечатляют: уже через несколько дней участники показали признаки активации аутофагии — процесса, при котором клетки очищаются от мусора и "перезагружаются". А вот воспалительные реакции и апоптоз (то есть саморазрушение клеток) начали снижаться.

По словам физиолога Глена Кенни, тело удивительно быстро адаптировалось: "Мы были поражены тем, как стремительно организм перестроился — от хаотичной реакции к слаженной и даже защитной".

Иными словами, повторяющееся воздействие холода сначала вызывает легкий "шок" для клеток, но вскоре вместо разрушения запускает процессы восстановления. Исследователи говорят о потенциальной способности такой процедуры не просто повысить устойчивость к стрессу, но и замедлить старение.

С каждым днем у участников повышалась переносимость холода, а реакции организма становились более стабильными и сбалансированными. Это особенно важно, ведь аутофагия играет ключевую роль в профилактике заболеваний и в поддержании общего клеточного здоровья, пишет ScienceAlert.

Уточнения

Пла́вание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций.

