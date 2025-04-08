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Советские дизели: от трактора до КамАЗа

2:20
Авто

Советские дизели — не просто моторы. Это были рабочие сердца страны, которые пахали в поле, тащили в гору, ревели на всю округу и… не ломались.

Камаз
Фото: commons.wikimedia.org by Алексей ААВ., https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Камаз

Ну, почти.

Всё начиналось в поле: дизель как пахарь

Первое, с чем знакомились мальчишки в деревне — трактор ДТ-75 или Т-150. Огромный, гремящий, на гусеницах, с мотором, который заводился с матом и паяльной лампой. Завёл — значит, день удался.

Дизельное утро пахло соляркой, мокрой землёй и прогоревшей резиной. И работал он на честном слове, даже если в цилиндре было больше нагара, чем металла.

КамАЗ: дизель, который гнал страну вперёд

Когда дизель перекочевал с полей на шоссе — началась эпоха КамАЗа. Мотор звучал как грохот танкового батальона, но тащил тонны, как будто шутя.

V8 дизельного КамАЗа — 10.85 литра, 210 сил, а момент такой, что тронуться можно было без газа, только сцеплением и молитвой.

Урал и ЗИЛ: дизель — значит серьёзно

Когда ЗИЛ начал ставить дизель — стало ясно: это уже мужик на колёсах.

 

Урал-375, ЗИЛ-157, ЗиЛ-131 с дизельным апгрейдом — это были грузовики-легенды, которые шли в тайгу, в армию, на край света. Глохли редко, заводились плохо, но ехали всегда.

Танк тоже дизельный. Только другой зверь

Не забываем: Т-34, Т-55, Т-72 — все на дизеле. Там мотор не просто крутил гусеницы — он ревел, как рассерженный медведь. 500+ лошадиных сил, легко сжигал топливо даже сомнительного происхождения.
Можно было налить смесь дизеля, керосина и… спирта. И он ехал.

Почему советский дизель — это культ?

  • Заводился с молитвой — но ехал уверенно.
  • Жрал всё, что горит.
  • Был прост до гениальности: три ключа, ведро масла и терпение.
  • Работал там, где "иномарка бы заплакала".
  • И главное — он был свой. Грубый, шумный, но родной.
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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