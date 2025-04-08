Домашние наггетсы, которые превращают будний вечер в праздник

Наггетсы — классика, которую обожают все. И если вы считаете, что идеальные наггетсы бывают только в заведениях быстрого питания, пора развеять этот миф. Дома они получаются ещё вкуснее — особенно если подавать их в бумажных "пакетиках" с кетчупом и картошкой-фри.
Куриная грудка — 500 г
Белый тостовый хлеб — 4 куска
Яйцо (С0) — 1 шт.
Молоко — 1 ст. л.
Панировочные сухари — 150 г
Сладкая молотая паприка — 1 ч. л.
Соль — по вкусу
Масло растительное — 100 мл
1. Подготовьте курицу
Нарежьте грудку кусочками, посолите, приправьте паприкой.
2. Хлеб в крошку
Срежьте у хлеба корки, мякиш порвите и измельчите в крошку с помощью блендера.
3. Измельчаем всё вместе
Добавьте курицу к хлебу и превратите в грубый фарш. Главное — не перебейте до однородности, пусть остаются кусочки.
4. Формируем наггетсы
Разровняйте фарш на бумаге для выпечки в пласт толщиной около 5 мм. Нарежьте на квадратики по 4-5 см. Уберите в морозильник на 5 минут.
5. Панируем
Взбейте яйцо с молоком и щепоткой соли. Каждый квадратик окуните в яичную смесь, затем обваляйте в сухарях. Лишнее стряхните.
Совет: на этом этапе можно заморозить наггетсы впрок.
6. Обжариваем
Разогрейте масло на сковороде. Жарьте наггетсы до румяной корочки с двух сторон на среднем огне.
7. Подача
Подавайте горячими — с кетчупом, картошкой-фри или свежими овощами. Хотите эффект "как в кафе"? Заверните в бумажные кулёчки.
На́ггетсы (англ chicken nuggets) — блюдо американской кухни из филе куриной грудки в хрустящей панировке, обжаренной в масле.
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