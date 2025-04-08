Домашние наггетсы, которые превращают будний вечер в праздник

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Наггетсы — классика, которую обожают все. И если вы считаете, что идеальные наггетсы бывают только в заведениях быстрого питания, пора развеять этот миф. Дома они получаются ещё вкуснее — особенно если подавать их в бумажных "пакетиках" с кетчупом и картошкой-фри.

Фото: commons.wikimedia.org by Kim Holger Kelting, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Куриные наггетсы

Ингредиенты (на 4 порции)

Куриная грудка — 500 г

Белый тостовый хлеб — 4 куска

Яйцо (С0) — 1 шт.

Молоко — 1 ст. л.

Панировочные сухари — 150 г

Сладкая молотая паприка — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Масло растительное — 100 мл

Как приготовить — пошагово

1. Подготовьте курицу

Нарежьте грудку кусочками, посолите, приправьте паприкой.

2. Хлеб в крошку

Срежьте у хлеба корки, мякиш порвите и измельчите в крошку с помощью блендера.

3. Измельчаем всё вместе

Добавьте курицу к хлебу и превратите в грубый фарш. Главное — не перебейте до однородности, пусть остаются кусочки.

4. Формируем наггетсы

Разровняйте фарш на бумаге для выпечки в пласт толщиной около 5 мм. Нарежьте на квадратики по 4-5 см. Уберите в морозильник на 5 минут.

5. Панируем

Взбейте яйцо с молоком и щепоткой соли. Каждый квадратик окуните в яичную смесь, затем обваляйте в сухарях. Лишнее стряхните.

Совет: на этом этапе можно заморозить наггетсы впрок.

6. Обжариваем

Разогрейте масло на сковороде. Жарьте наггетсы до румяной корочки с двух сторон на среднем огне.

7. Подача

Подавайте горячими — с кетчупом, картошкой-фри или свежими овощами. Хотите эффект "как в кафе"? Заверните в бумажные кулёчки.

Уточнения

На́ггетсы (англ chicken nuggets) — блюдо американской кухни из филе куриной грудки в хрустящей панировке, обжаренной в масле.

