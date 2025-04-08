Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оливковое масло натощак: модный тренд или реальная польза
Это питание нравится баклажанам — плоды растут мясистыми и сладкими
Невидимые враги в вашей постели: почему эксперты настаивают на частой смене постельного белья
Потратить 20 тысяч и не пожалеть: как россияне выбирают летнюю резину
Похудение к лету без голодовки: простые секреты, которые работает для каждого
Мраморные яйца за 3 минуты: пасхальный лайфхак, который работает
Клон вместо прощания: как в Китае возвращают умерших питомцев
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Не дайте моде навредить вашему питомцу: как безопасно ухаживать за шерстью собаки

Ты всё это время выливал то, что могло укрепить здоровье

1:07
Еда

Огуречный рассол давно считается спасением после бурной вечеринки. Но диетолог Холидей Дарем утверждает: этот напиток — настоящий суперфуд, который может принести пользу и трезвому организму. Главное — знать, какой рассол пить и зачем.

Солёные огурцы
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солёные огурцы

Что делает его полезным

  • Ферментация — процесс брожения, благодаря которому в рассоле появляются пробиотики. Они поддерживают здоровье кишечника, улучшают пищеварение и снижают воспаления.
  • Электролиты — рассол восполняет водно-солевой баланс, особенно полезен после тренировок, жары или тяжёлой работы.
  • Микроэлементы — калий, магний, натрий — всё это помогает восстановиться быстрее и чувствовать себя бодрее.

А где подвох

Дарем предупреждает: если в рассол добавлен уксус, вся польза исчезает. Уксус убивает бактерии, из-за чего рассол теряет пробиотические свойства и превращается просто в солёную воду. Поэтому ищите рассол из настоящих бочковых или домашних огурцов без уксуса.

Уточнения

Рассо́л — жидкость сложного состава на основе водного раствора поваренной соли, используемая в приготовлении продуктов питания.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты
Еда и рецепты
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты Аудио 
Двигатели, которые никогда не умирали: легенды советской инженерии
Авто
Двигатели, которые никогда не умирали: легенды советской инженерии Аудио 
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься
Туризм
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься Аудио 
Популярное
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми

Узнайте, какие качества ребёнок может получить от родителей по генетике. Как наследственность и окружение меняют характер в течение жизни?

Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Сводка с фронта: Запад не верит в контрнаступление ВСУ, Киев тасует оставшиеся резервы Дмитрий Плотников Всё уже открыто до нас, надо только покопаться в земле: лифты и забастовки были ещё в древности Сергей Лебедев Революция алфавита: четыре цилиндра поставили под сомнение историю письменности Игорь Буккер
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Эти масла — твой секрет к вечной молодости: что стоит добавить в крем прямо сейчас
Эти масла — твой секрет к вечной молодости: что стоит добавить в крем прямо сейчас
Последние материалы
Ты всё это время выливал то, что могло укрепить здоровье
Советские дизели: от трактора до КамАЗа
Стены не простят ошибки: краска, обои и ловушки ремонта, в которые все попадают
Всего неделя ледяных ванн — и организм запускает мощный режим самоочистки
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Керамика и стекло: почему сколы на посуде — это не просто эстетическая проблема
Porsche добавила в двигатель два новых такта — и это переворачивает всё
Домашние наггетсы, которые превращают будний вечер в праздник
Забытый подвиг Александра Збруева: как актёр спас жизнь будущего ребёнка своей соседки
Решилась на одну правку — и получила месяцы страха: самая болезненная пластика
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.