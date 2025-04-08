Ты всё это время выливал то, что могло укрепить здоровье

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Огуречный рассол давно считается спасением после бурной вечеринки. Но диетолог Холидей Дарем утверждает: этот напиток — настоящий суперфуд, который может принести пользу и трезвому организму. Главное — знать, какой рассол пить и зачем.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солёные огурцы

Что делает его полезным

Ферментация — процесс брожения, благодаря которому в рассоле появляются пробиотики. Они поддерживают здоровье кишечника, улучшают пищеварение и снижают воспаления.

Электролиты — рассол восполняет водно-солевой баланс, особенно полезен после тренировок, жары или тяжёлой работы.

Микроэлементы — калий, магний, натрий — всё это помогает восстановиться быстрее и чувствовать себя бодрее.

А где подвох

Дарем предупреждает: если в рассол добавлен уксус, вся польза исчезает. Уксус убивает бактерии, из-за чего рассол теряет пробиотические свойства и превращается просто в солёную воду. Поэтому ищите рассол из настоящих бочковых или домашних огурцов без уксуса.

Уточнения

Рассо́л — жидкость сложного состава на основе водного раствора поваренной соли, используемая в приготовлении продуктов питания.



