Ты всё это время выливал то, что могло укрепить здоровье

Огуречный рассол давно считается спасением после бурной вечеринки. Но диетолог Холидей Дарем утверждает: этот напиток — настоящий суперфуд, который может принести пользу и трезвому организму. Главное — знать, какой рассол пить и зачем.
Дарем предупреждает: если в рассол добавлен уксус, вся польза исчезает. Уксус убивает бактерии, из-за чего рассол теряет пробиотические свойства и превращается просто в солёную воду. Поэтому ищите рассол из настоящих бочковых или домашних огурцов без уксуса.
Рассо́л — жидкость сложного состава на основе водного раствора поваренной соли, используемая в приготовлении продуктов питания.
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