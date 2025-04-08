Porsche добавила в двигатель два новых такта — и это переворачивает всё

2:07 Your browser does not support the audio element. Авто

Пока весь мир говорит об электромобилях, инженеры Porsche сделали ход, который может круто изменить будущее автопрома. Шеститактный двигатель — звучит как шутка, но на самом деле это серьёзная заявка на прорыв в сфере ДВС, где за последние 150 лет меняли детали, но не сам принцип.

Фото: wikipedia by X-Ray91270, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ двигатель

Что добавили? Два новых такта

К привычной схеме — впуск, сжатие, рабочий ход и выпуск — Porsche добавили ещё два этапа. На пятом в цилиндр подаётся воздух или даже вода. На шестом — этот воздух или пар расширяется, производя дополнительную работу. Простыми словами: в моторе появляется что-то вроде мини-паровика, который вытягивает максимум энергии из каждого сгорания.

"Это как добавить паровой двигатель внутрь бензинового", — объясняет Артур Джалилов, автоспортсмен и эксперт.

А что это даёт

Значительно выше КПД

Снижение расхода топлива

Эффект дополнительного охлаждения

Серьёзное сокращение вредных выбросов

И всё это — за счёт использования воды! Да, по сути, эти двигатели частично работают на воде. В условиях, когда экология и экономия важны как никогда — это может стать настоящей революцией.

Porsche без лишних механизмов

Раньше шеститактные двигатели выглядели как технический кошмар — с дополнительными поршнями, клапанами и кучей сложных решений. Но Porsche, по словам Джалилова, скорее всего, пошли другим путём: цифровое управление, переработанная головка блока, новые материалы. Всё ради надёжности и упрощения.

Интрига в железе

"Как инженер и гонщик, я сгораю от желания увидеть этот двигатель вживую. Если всё сработает, мы можем стать свидетелями продления жизни бензиновых моторов и нового раунда их борьбы с электрокарами", — делится Джалилов.

И это уже не просто концепт. Это может быть началом новой эры для ДВС — эры, в которой у них снова появляется шанс.

Уточнения

Четырёхтактный двигатель — поршневой двигатель внутреннего сгорания, в котором рабочий процесс в каждом из цилиндров совершается за два оборота коленчатого вала, то есть за четыре хода поршня (такта). Начиная с середины XX века — наиболее распространённая разновидность поршневого ДВС, особенно в двигателях средней и небольшой мощности (тяжелые двигатели ради высокой удельной мощности выполняются двухтактными).

