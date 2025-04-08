Керамика и стекло: почему сколы на посуде — это не просто эстетическая проблема

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Использование посуды со сколами и трещинами может быть опасным для здоровья, рассказал доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Фото: commons.wikimedia.org by Chunchun, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Посуда

По словам эксперта, повреждения на керамике создают условия для размножения бактерий и плесени, так как пористый материал становится открытым для внешней среды. В микротрещинах и сколах могут развиваться бактерии, такие как Acinetobacter и Pseudomonas, которые устойчивы к антибиотикам и могут вызывать инфекционные заболевания, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.

"Кроме того, в трещинах и сколах нередко развивается плесень, которая при попадании в организм может провоцировать аллергические реакции и другие проблемы со здоровьем", — объяснил Дорохов.

Сколы на посуде из керамики или стекла могут обнажать вредные вещества, такие как свинец или кадмий. При контакте с горячими напитками или пищей эти токсичные элементы могут выделяться и вызывать проблемы со здоровьем, сообщает Газета.Ru.

Стеклянная посуда менее подвержена бактериям, но сколы на ней могут привести к порезам и ослаблению структуры, увеличивая риск полного разрушения и травм.

Уточнения

Посу́да — обобщённое название предметов быта, используемых для приготовления, приёма и хранения пищи.



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