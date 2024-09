Холодная погода убивает? Учёные раскрыли связь с инфарктом миокарда

JAСС: холодная погода повышает риск инфаркта

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Каролинского института в Швеции, совместно с международной исследовательской группой, провели исследование, которое установило связь между холодной погодой и увеличенным риском госпитализации с инфарктом миокарда.

Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, CC BY-SA 4.0

Результаты исследования, опубликованные в Journal of the American College of Cardiology (JACC), показали, что периоды похолодания, особенно когда среднесуточная температура воздуха значительно ниже обычной, могут провоцировать сердечные приступы.

Для анализа использовались данные 120 380 человек из медицинского реестра SWEDEHEART за период с 2005 по 2019 годы. Внимание было сосредоточено на временном отрезке с октября по март, когда вероятность похолодания наиболее высока.

Период похолодания определялся как временной промежуток длиной не менее двух дней, когда температура падала ниже 10-го процентиля от общего температурного диапазона за весь исследуемый период.

Результаты показали, что через два-шесть дней после начала похолодания вероятность инфаркта миокарда увеличивалась. При этом было замечено, что в первые дни похолодания риск госпитализации с сердечным приступом несколько снижался.

Это снижение, вероятно, связано с тем, что люди стремятся сократить пребывание на улице в холодное время и остаются в теплых помещениях, что создает временный защитный эффект.

Уточнения

Инфа́ркт (лат. infarcire «начинять, набивать») — омертвление (некроз) органа или ткани вследствие острого недостатка кровоснабжения. Причины инфаркта: тромбоз, эмболия, длительный спазм артерий и функциональное перенапряжение органа в условиях гипоксии.



Хо́лод — состояние или субъективное ощущение сравнительно низкой температуры воздуха по отношению к более тёплому времени (месту) или к обычным условиям для данного времени (места).