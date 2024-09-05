Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Винисиус: игроки на ЧМ не будут чувствовать себя комфортно из-за расизма
Лунный календарь: как и когда правильно сажать тюльпаны в 2024 году
Финансовый совет: как экономить на продуктах
Когда похудение приносит больше вреда, чем пользы: советы эксперта
Горнолыжный курорт в КНДР посетили более 10 групп туристов из РФ в этом году
Фитнес-тренер Путылин назвал способ эффективно тренироваться после 30 лет
Педиатр назвала осенне-зимний период сложным испытанием для здоровья школьников
Быстрый рецепт завтрака: яичные маффины с начинкой
Маска для волос с яйцом и майонезом

Холодная погода убивает? Учёные раскрыли связь с инфарктом миокарда

JAСС: холодная погода повышает риск инфаркта
1:32
Наука

Ученые из Каролинского института в Швеции, совместно с международной исследовательской группой, провели исследование, которое установило связь между холодной погодой и увеличенным риском госпитализации с инфарктом миокарда.

JAСС: холодная погода повышает риск инфаркта
Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, CC BY-SA 4.0

Результаты исследования, опубликованные в Journal of the American College of Cardiology (JACC), показали, что периоды похолодания, особенно когда среднесуточная температура воздуха значительно ниже обычной, могут провоцировать сердечные приступы.

Для анализа использовались данные 120 380 человек из медицинского реестра SWEDEHEART за период с 2005 по 2019 годы. Внимание было сосредоточено на временном отрезке с октября по март, когда вероятность похолодания наиболее высока.

Период похолодания определялся как временной промежуток длиной не менее двух дней, когда температура падала ниже 10-го процентиля от общего температурного диапазона за весь исследуемый период.

Результаты показали, что через два-шесть дней после начала похолодания вероятность инфаркта миокарда увеличивалась. При этом было замечено, что в первые дни похолодания риск госпитализации с сердечным приступом несколько снижался.

Это снижение, вероятно, связано с тем, что люди стремятся сократить пребывание на улице в холодное время и остаются в теплых помещениях, что создает временный защитный эффект.

Уточнения

Инфа́ркт (лат. infarcire «начинять, набивать») — омертвление (некроз) органа или ткани вследствие острого недостатка кровоснабжения. Причины инфаркта: тромбоз, эмболия, длительный спазм артерий и функциональное перенапряжение органа в условиях гипоксии.

Хо́лод — состояние или субъективное ощущение сравнительно низкой температуры воздуха по отношению к более тёплому времени (месту) или к обычным условиям для данного времени (места).
 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Популярное
Что делать, если сзади поджимает водитель: советы от ГАИ

За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.

Что делать, если за вами едет слишком близко
Почему заправка АИ-95 бессмысленна, если двигатель рассчитан на АИ-92
Автолюбители теряют деньги, выбирая АИ-95 вместо АИ-92
Топ-3 самых милых кошачьих пород
Новая ФАБ-3000М54 с УМПК после испытаний готова разносить позиции боевиков ВСУ
Чем опасны для здоровья вентилятор и кондиционер Сергей Лебедев Самолёты МиГ-31БМ начинают охоту за американскими F-16 на Украине Дмитрий Плотников Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
Узнайте, почему опытные огородники выбирают фацелию вместо горчицы
Как бороться со слизнями в саду: советы
Закуска из баклажанов "как грибы": по вкусу её практически не отличишь от маринованных лесных грибочков
Закуска из баклажанов "как грибы": по вкусу её практически не отличишь от маринованных лесных грибочков
Последние материалы
Финансовый совет: как экономить на продуктах
Когда похудение приносит больше вреда, чем пользы: советы эксперта
Горнолыжный курорт в КНДР посетили более 10 групп туристов из РФ в этом году
Фитнес-тренер Путылин назвал способ эффективно тренироваться после 30 лет
Педиатр назвала осенне-зимний период сложным испытанием для здоровья школьников
Быстрый рецепт завтрака: яичные маффины с начинкой
Маска для волос с яйцом и майонезом
Как система видеофиксации Toyota поможет сделать дороги безопаснее
Вице-президент РСТ рассказал о новых и необычных маршрутах для туристов
JPMorgan опроверг слухи о скорой кончине доллара
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.