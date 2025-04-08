Соседи смеялись, а теперь собирают по всей округе: как шишки защищают грядки

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если на участке растёт ель или сосна, не стоит торопиться с уборкой — шишки, которые деревья сбрасывают в большом количестве, могут принести саду и огороду немало пользы. Оказывается, у них есть сразу несколько практичных применений.

Фото: Designed by Freepik by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клубника на грядке

1. Мульча с дополнительными свойствами

Шишки можно использовать как натуральную мульчу, особенно под хвойные культуры, гортензии, северные ягодники, розы и некоторые виды овощей. Они:

защищают почву от пересыхания,

способствуют её аэрации,

повышают кислотность, что подходит далеко не всем растениям.

Чтобы избежать избыточного закисления, иногда под слой шишек добавляют золу, которая частично нейтрализует эффект.

Толщина слоя:

10-15 см под кустарниками и деревьями

до 5 см на грядках с овощами

2. Натуральный дренаж

Благодаря высокому содержанию смол, шишки прекрасно работают как дренаж в цветочных горшках и клумбах. Они препятствуют загниванию корней, особенно при избыточной влажности.

3. Зола из шишек

Собранные шишки вместе с хвоей можно сжигать для получения золы — это натуральное удобрение, которое улучшает состав почвы на огороде и в саду.

4. Против улиток и слизней

Шишки, как целые, так и измельчённые, помогают в борьбе с вредителями. Их раскладывают по периметру грядок и клумб — улитки и слизни стараются избегать таких "колючих” барьеров.

Уточнения

Ши́шка (лат. strobilus) — видоизменённый побег, развивающийся на концах веток голосеменных растений (хвойных и некоторых других) в виде маленьких образований, покрытых чешуйками.

