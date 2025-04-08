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Соседи смеялись, а теперь собирают по всей округе: как шишки защищают грядки

1:37
Садоводство

Если на участке растёт ель или сосна, не стоит торопиться с уборкой — шишки, которые деревья сбрасывают в большом количестве, могут принести саду и огороду немало пользы. Оказывается, у них есть сразу несколько практичных применений.

Клубника на грядке
Фото: Designed by Freepik by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клубника на грядке

1. Мульча с дополнительными свойствами

Шишки можно использовать как натуральную мульчу, особенно под хвойные культуры, гортензии, северные ягодники, розы и некоторые виды овощей. Они:

  • защищают почву от пересыхания,

  • способствуют её аэрации,

  • повышают кислотность, что подходит далеко не всем растениям.

Чтобы избежать избыточного закисления, иногда под слой шишек добавляют золу, которая частично нейтрализует эффект.

Толщина слоя:

  • 10-15 см под кустарниками и деревьями

  • до 5 см на грядках с овощами

2. Натуральный дренаж

Благодаря высокому содержанию смол, шишки прекрасно работают как дренаж в цветочных горшках и клумбах. Они препятствуют загниванию корней, особенно при избыточной влажности.

3. Зола из шишек

Собранные шишки вместе с хвоей можно сжигать для получения золы — это натуральное удобрение, которое улучшает состав почвы на огороде и в саду.

4. Против улиток и слизней

Шишки, как целые, так и измельчённые, помогают в борьбе с вредителями. Их раскладывают по периметру грядок и клумб — улитки и слизни стараются избегать таких "колючих” барьеров.

Уточнения

Ши́шка (лат. strobilus) — видоизменённый побег, развивающийся на концах веток голосеменных растений (хвойных и некоторых других) в виде маленьких образований, покрытых чешуйками.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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