Соседи смеялись, а теперь собирают по всей округе: как шишки защищают грядки

Если на участке растёт ель или сосна, не стоит торопиться с уборкой — шишки, которые деревья сбрасывают в большом количестве, могут принести саду и огороду немало пользы. Оказывается, у них есть сразу несколько практичных применений.
Шишки можно использовать как натуральную мульчу, особенно под хвойные культуры, гортензии, северные ягодники, розы и некоторые виды овощей. Они:
защищают почву от пересыхания,
способствуют её аэрации,
повышают кислотность, что подходит далеко не всем растениям.
Чтобы избежать избыточного закисления, иногда под слой шишек добавляют золу, которая частично нейтрализует эффект.
Толщина слоя:
10-15 см под кустарниками и деревьями
до 5 см на грядках с овощами
Благодаря высокому содержанию смол, шишки прекрасно работают как дренаж в цветочных горшках и клумбах. Они препятствуют загниванию корней, особенно при избыточной влажности.
Собранные шишки вместе с хвоей можно сжигать для получения золы — это натуральное удобрение, которое улучшает состав почвы на огороде и в саду.
Шишки, как целые, так и измельчённые, помогают в борьбе с вредителями. Их раскладывают по периметру грядок и клумб — улитки и слизни стараются избегать таких "колючих” барьеров.
Ши́шка (лат. strobilus) — видоизменённый побег, развивающийся на концах веток голосеменных растений (хвойных и некоторых других) в виде маленьких образований, покрытых чешуйками.
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