Биологический след, который не смыть: что он может рассказать

1:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Может ли ваш микробиом стать уликой против вас? Оказывается, да — и это вовсе не фантастика, а реальный шаг вперёд в криминалистике.

Фото: dvidshub.net by Фил Санкел, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ В лаборатории

Принцип, положенный в основу современной судебной экспертизы, был сформулирован ещё в начале XX века. Французский криминолог Эдмонд Локар утверждал: любое взаимодействие между человеком и окружающей средой оставляет след. Это правило стало краеугольным камнем в поимке преступников.

Сегодня эксперты идут ещё дальше. Новое исследование показало, что микроскопические следы на одежде — не только волосы или кожа, но и бактерии, — могут долго сохраняться и помогать в установлении личности.

Эксперимент с микробами

Учёные решили выяснить, насколько устойчивы микробные следы, и провели любопытный эксперимент. Два человека носили хлопковые футболки сутки, после чего вещи на полгода оставили в одном помещении. Всё это время специалисты брали образцы с ткани и анализировали их.

Вывод оказался поразительным: микробиом каждого участника настолько уникален, что позволил отличить, кто какую футболку носил. Причём даже спустя 180 дней на одежде сохранялись узнаваемые следы микроорганизмов. Более того, бактерии могли "переползать" с одной вещи на другую, оставляя свою микроскопическую подпись.

Что именно помогает расследованию

Обычно при раскрытии преступлений изучают волосы, кожу и биологические жидкости. Но теперь на помощь пришёл и микробиом — сообщество микроорганизмов, обитающее на теле человека.

Эти бактерии различаются в зависимости от участка кожи и способны сохраняться на поверхности длительное время. Они могут передаваться другим людям и предметам, образуя цепочку доказательств.

Уточнения

Экспериме́нт (от лат. experimentum - проба, опыт) — процедура, выполняемая для поддержки, опровержения или подтверждения гипотезы или теории.

