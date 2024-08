Уникальный космический беглец: звезда, которая не останется в Млечном Пути

The Astrophysical Journal Letters: новый космический объект покинет нашу галактику

Учёные, занимавшиеся поисками гипотетической Планеты 9 на краю Солнечной системы, наткнулись на удивительный космический объект, который движется с такой невероятной скоростью, что однажды покинет Млечный Путь. Это первый объект с массой небольшой звезды, который движется так быстро. Новое исследование, опубликованное в The Astrophysical Journal Letters, проливает свет на этот феномен.

Фото: ESA by Euclid Consortium, CC BY-SA 3.0

Объект был впервые обнаружен участниками проекта Backyard Worlds: Planet 9 — Мартином Кабатником, Томасом П. Биклом и Дэном Каселденом. Они использовали данные миссии NASA WISE, которая составила карту неба в инфракрасном диапазоне. Объект может быть коричневым карликом — звездообразным объектом, который не смог достичь достаточной массы для начала синтеза водорода в ядре.

Этот коричневый карлик, известный как CWISE J124909.08+362116.0, движется со скоростью около 1,6 миллиона километров в час.

Коричневые карлики — это редкие звездообразные объекты, и хотя ранее было обнаружено более 4000 подобных объектов в ходе программы, ни один из них не двигался так быстро.

Кабатник, один из авторов исследования, выразил удивление, отметив: "Когда я впервые увидел, как быстро он движется, я был убежден, что об этом уже сообщили".

Проект Backyard Worlds: Planet 9 предоставляет гражданским учёным возможность изучать данные WISE и выбирать интересные объекты для дальнейшего исследования. Несмотря на завершение миссий WISE и NEOWISE, данные этих программ в сочетании с наземными наблюдениями помогли охарактеризовать этот уникальный объект.

Исследователи предполагают, что CWISE J1249 мог находиться в двойной системе с белым карликом, который стал сверхновой, или же объект был выброшен из шарового скопления звезд после взаимодействия с двойной черной дырой.

Химический состав объекта также заслуживает внимания — он содержит крайне малое количество тяжелых элементов, что делает его одним из самых древних объектов в нашей галактике. Это открытие поднимает новые вопросы о природе и происхождении таких объектов и заставляет учёных пересмотреть свои теории о динамике космических систем.

