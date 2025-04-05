45 минут — и всё тело горит: тренировка для тех, кто дома, но не халтурит

1:54 Your browser does not support the audio element. Спорт

Не нужен спортзал, тренер и дорогой инвентарь — только набор резинок и немного упорства. Эта программа прорабатывает всё тело, развивает силу, помогает худеть и наращивать мышцы. Занимайся трижды в неделю и давай мышцам время на восстановление.

Фото: Designed by Freepik by benzoix is licensed under Public domian Фитнес тренировка дома

Приседания с двумя резинками

Надень резинки крест-накрест на плечи, наступи на них ногами. Следи за техникой: спина прямая, корпус напряжён.

5 подходов : 15-12-10-8-8 повторений.

: 15-12-10-8-8 повторений. Постепенно увеличивай сопротивление резинок.

Суперсет: тяга + отжимания

Без перерывов выполняй два упражнения:

Тяга к животу в наклоне (спина и бицепс): 10-12 раз.

(спина и бицепс): 10-12 раз. Отжимания с резинкой за спиной: 8-10 раз.

Повтори суперсет 4 раза

Суперсет на верх тела (4 упражнения подряд)

Используй платформу и три резинки разной силы.

Жим вверх: 8-10 раз.

8-10 раз. Подъёмы рук в стороны: 8-10 раз.

8-10 раз. Сгибание рук на бицепс: 8-10 раз.

8-10 раз. Тяга вниз стоя: 8-10 раз.

Повтори круг 4 раза, отдых — 30-60 секунд

Суперсет на ноги: становая тяга + обратные выпады

Румынская становая тяга: 3-4 подхода по 8-10 раз.

3-4 подхода по 8-10 раз. Обратные выпады с резинкой: по 8-10 раз на каждую ногу.

Выполняй без пауз между упражнениями.

Тренировка займёт около 45 минут. Она подходит и для новичков, и для продвинутых — достаточно менять сопротивление резинок и количество повторений. Главное — не забывай про технику и отдых хотя бы день между тренировками.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

