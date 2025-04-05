45 минут — и всё тело горит: тренировка для тех, кто дома, но не халтурит

Не нужен спортзал, тренер и дорогой инвентарь — только набор резинок и немного упорства. Эта программа прорабатывает всё тело, развивает силу, помогает худеть и наращивать мышцы. Занимайся трижды в неделю и давай мышцам время на восстановление.
Надень резинки крест-накрест на плечи, наступи на них ногами. Следи за техникой: спина прямая, корпус напряжён.
Без перерывов выполняй два упражнения:
Повтори суперсет 4 раза
Используй платформу и три резинки разной силы.
Повтори круг 4 раза, отдых — 30-60 секунд
Выполняй без пауз между упражнениями.
Тренировка займёт около 45 минут. Она подходит и для новичков, и для продвинутых — достаточно менять сопротивление резинок и количество повторений. Главное — не забывай про технику и отдых хотя бы день между тренировками.
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