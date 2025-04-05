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45 минут — и всё тело горит: тренировка для тех, кто дома, но не халтурит

1:54
Спорт

Не нужен спортзал, тренер и дорогой инвентарь — только набор резинок и немного упорства. Эта программа прорабатывает всё тело, развивает силу, помогает худеть и наращивать мышцы. Занимайся трижды в неделю и давай мышцам время на восстановление.

Фитнес тренировка дома
Фото: Designed by Freepik by benzoix is licensed under Public domian
Фитнес тренировка дома

Приседания с двумя резинками

Надень резинки крест-накрест на плечи, наступи на них ногами. Следи за техникой: спина прямая, корпус напряжён.

  • 5 подходов: 15-12-10-8-8 повторений.
  • Постепенно увеличивай сопротивление резинок.

Суперсет: тяга + отжимания

Без перерывов выполняй два упражнения:

  • Тяга к животу в наклоне (спина и бицепс): 10-12 раз.
  • Отжимания с резинкой за спиной: 8-10 раз.

Повтори суперсет 4 раза

Суперсет на верх тела (4 упражнения подряд)

Используй платформу и три резинки разной силы.

  • Жим вверх: 8-10 раз.
  • Подъёмы рук в стороны: 8-10 раз.
  • Сгибание рук на бицепс: 8-10 раз.
  • Тяга вниз стоя: 8-10 раз.

Повтори круг 4 раза, отдых — 30-60 секунд

Суперсет на ноги: становая тяга + обратные выпады

  • Румынская становая тяга: 3-4 подхода по 8-10 раз.
  • Обратные выпады с резинкой: по 8-10 раз на каждую ногу.

Выполняй без пауз между упражнениями.

Тренировка займёт около 45 минут. Она подходит и для новичков, и для продвинутых — достаточно менять сопротивление резинок и количество повторений. Главное — не забывай про технику и отдых хотя бы день между тренировками.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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