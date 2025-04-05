Вот как добиться влажной и нежной текстуры в пасхальной выпечке

2:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Сухой и рассыпающийся кулич — главная беда пасхальной выпечки. Вроде бы красиво, ароматно, а есть не хочется. Но есть рецепт, который даёт результат прямо противоположный: мягкий, влажный, с насыщенным вкусом, причём на следующий день он становится ещё лучше. Готовьте заранее — и наслаждайтесь идеальной текстурой без спешки.

Фото: Freepik by chandlervid85 is licensed under Рublic domain кулич

Что понадобится для влажного кулича:

Пшеничная мука — 900 г

Молоко — 310 мл

Сливочное масло — 250 г

Яйца — 5 шт.

Сахар — 190 г

Ванильный сахар — 50 г

Дрожжи (быстродействующие) — 12 г

Соль — 1 ч. л.

Сухофрукты — 200 г

1. Готовим опару — всё начинается с неё

В 100 мл тёплого молока добавьте 1 ст. л. сахара и дрожжи. Ждём, пока появится "шапочка".

В остальное молоко добавьте ещё ложку сахара и немного просеянной муки, соедините с дрожжевой смесью. Оставьте под плёнкой в тёплом месте на 40-60 минут.

2. Работа с яйцами — важный этап

Желтки отдельно взбить с сахаром, белки — до мягких пиков. В готовую опару введите поочерёдно: желтки, белки, мягкое сливочное масло, ваниль, соль и остальную муку.

3. Вымешивание и подъём

Тесто вымешивается до гладкости и ставится на подъём на 2 часа. Затем его нужно обмять, снова закрыть и дать подняться ещё 30 минут.

4. Добавляем сухофрукты и выпекаем

Только после второго подъёма вмешиваем сухофрукты. Раскладываем по формам на ⅓ от объёма, даём расстояться ещё полчаса.

Выпекаем при 180 °C в течение 30 минут.

5. Готово! Осталось украсить

Кулич получается невероятно нежным и влажным, а не рассыпается, как большинство других. Украшайте по вкусу — глазурь, посыпки, орехи или шоколад.

Уточнения

Па́сха — древнейший и самый важный христианский праздник.



