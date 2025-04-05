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Вот как добиться влажной и нежной текстуры в пасхальной выпечке

2:14
Еда

Сухой и рассыпающийся кулич — главная беда пасхальной выпечки. Вроде бы красиво, ароматно, а есть не хочется. Но есть рецепт, который даёт результат прямо противоположный: мягкий, влажный, с насыщенным вкусом, причём на следующий день он становится ещё лучше. Готовьте заранее — и наслаждайтесь идеальной текстурой без спешки.

кулич
Фото: Freepik by chandlervid85 is licensed under Рublic domain
кулич

Что понадобится для влажного кулича:

  • Пшеничная мука — 900 г

  • Молоко — 310 мл

  • Сливочное масло — 250 г

  • Яйца — 5 шт.

  • Сахар — 190 г

  • Ванильный сахар — 50 г

  • Дрожжи (быстродействующие) — 12 г

  • Соль — 1 ч. л.

  • Сухофрукты — 200 г

1. Готовим опару — всё начинается с неё

В 100 мл тёплого молока добавьте 1 ст. л. сахара и дрожжи. Ждём, пока появится "шапочка".
В остальное молоко добавьте ещё ложку сахара и немного просеянной муки, соедините с дрожжевой смесью. Оставьте под плёнкой в тёплом месте на 40-60 минут.

2. Работа с яйцами — важный этап

Желтки отдельно взбить с сахаром, белки — до мягких пиков. В готовую опару введите поочерёдно: желтки, белки, мягкое сливочное масло, ваниль, соль и остальную муку.

3. Вымешивание и подъём

Тесто вымешивается до гладкости и ставится на подъём на 2 часа. Затем его нужно обмять, снова закрыть и дать подняться ещё 30 минут.

4. Добавляем сухофрукты и выпекаем

Только после второго подъёма вмешиваем сухофрукты. Раскладываем по формам на ⅓ от объёма, даём расстояться ещё полчаса.
Выпекаем при 180 °C в течение 30 минут.

5. Готово! Осталось украсить

Кулич получается невероятно нежным и влажным, а не рассыпается, как большинство других. Украшайте по вкусу — глазурь, посыпки, орехи или шоколад.

Уточнения

Па́сха — древнейший и самый важный христианский праздник.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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