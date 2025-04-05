Вот как добиться влажной и нежной текстуры в пасхальной выпечке

Сухой и рассыпающийся кулич — главная беда пасхальной выпечки. Вроде бы красиво, ароматно, а есть не хочется. Но есть рецепт, который даёт результат прямо противоположный: мягкий, влажный, с насыщенным вкусом, причём на следующий день он становится ещё лучше. Готовьте заранее — и наслаждайтесь идеальной текстурой без спешки.
Пшеничная мука — 900 г
Молоко — 310 мл
Сливочное масло — 250 г
Яйца — 5 шт.
Сахар — 190 г
Ванильный сахар — 50 г
Дрожжи (быстродействующие) — 12 г
Соль — 1 ч. л.
Сухофрукты — 200 г
В 100 мл тёплого молока добавьте 1 ст. л. сахара и дрожжи. Ждём, пока появится "шапочка".
В остальное молоко добавьте ещё ложку сахара и немного просеянной муки, соедините с дрожжевой смесью. Оставьте под плёнкой в тёплом месте на 40-60 минут.
Желтки отдельно взбить с сахаром, белки — до мягких пиков. В готовую опару введите поочерёдно: желтки, белки, мягкое сливочное масло, ваниль, соль и остальную муку.
Тесто вымешивается до гладкости и ставится на подъём на 2 часа. Затем его нужно обмять, снова закрыть и дать подняться ещё 30 минут.
Только после второго подъёма вмешиваем сухофрукты. Раскладываем по формам на ⅓ от объёма, даём расстояться ещё полчаса.
Выпекаем при 180 °C в течение 30 минут.
Кулич получается невероятно нежным и влажным, а не рассыпается, как большинство других. Украшайте по вкусу — глазурь, посыпки, орехи или шоколад.
Па́сха — древнейший и самый важный христианский праздник.
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