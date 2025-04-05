Удивительный способ увеличить ягоды малины на 30% уже в этом сезоне

2:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Малина — это не только вкусные ягоды, но и показатель правильного ухода на даче. Почему одни кусты радуют гигантскими ягодами, а другие дают только мелкие плоды? Причина может крыться не в погоде и не в сорте, а в ошибках в подкормке, которые допускают большинство дачников.

Фото: commons.wikimedia.org Малина

Как ошибки в подкормке влияют на размер ягод

Избыток азота. Многие начинают весной удобрять малину мочевиной или навозом, что стимулирует рост побегов. Но ягоды начинают мельчать, так как растение тратит все силы на листву, а не на плоды. Игнорирование калия. Недостаток калия негативно влияет на налив ягод и их сахаристость. Калий — это элемент, отвечающий за развитие и вкус плодов. Магний — недооцененный элемент. Без магния листья малины желтеют, а фотосинтез замедляется, что влияет на питание плодов.

Как исправить ситуацию

В мае, когда малина начинает цвести, подкормите каждый куст: по 1 столовой ложке сульфата калия и полстакана золы. Это даст магний и фосфор, а калий ускорит формирование ягод.

В июне, когда плоды наливаются, опрыскайте листья раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды). Бор поможет предотвратить деформацию ягод и стимулирует их рост.

После сбора урожая внесите суперфосфат (40 г на куст). Это обеспечит хорошее плодоношение в следующем году, так как помогает закладывать цветочные почки.

Почему это работает

Азот малине нужен только на ранних этапах роста. Если его вносить позже, куст начинает "жировать", а плоды остаются мелкими.

Калий регулирует водный баланс, и его дефицит приводит к сморщиванию ягод даже при нормальном поливе.

Магний нужен для синтеза хлорофилла, без которого растения не могут полноценно питать плоды.

Пример улучшения урожая

При внесении сульфата калия в мае ягоды могут увеличиться на 30% уже в текущем сезоне. Добавление золы сделает их вкус более насыщенным, а аромат — ярким.

Важные рекомендации

Не переборщите с удобрениями! Избыток может привести к засолению почвы и гибели корней. Чередуйте минеральные подкормки с органическими. Например, раз в три года под кусты можно внести 5 кг перепревшего компоста на 1 м², чтобы улучшить структуру почвы и стимулировать дальнейшее плодоношение.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

