Удивительный способ увеличить ягоды малины на 30% уже в этом сезоне

Малина — это не только вкусные ягоды, но и показатель правильного ухода на даче. Почему одни кусты радуют гигантскими ягодами, а другие дают только мелкие плоды? Причина может крыться не в погоде и не в сорте, а в ошибках в подкормке, которые допускают большинство дачников.
Избыток азота. Многие начинают весной удобрять малину мочевиной или навозом, что стимулирует рост побегов. Но ягоды начинают мельчать, так как растение тратит все силы на листву, а не на плоды.
Игнорирование калия. Недостаток калия негативно влияет на налив ягод и их сахаристость. Калий — это элемент, отвечающий за развитие и вкус плодов.
Магний — недооцененный элемент. Без магния листья малины желтеют, а фотосинтез замедляется, что влияет на питание плодов.
В мае, когда малина начинает цвести, подкормите каждый куст: по 1 столовой ложке сульфата калия и полстакана золы. Это даст магний и фосфор, а калий ускорит формирование ягод.
В июне, когда плоды наливаются, опрыскайте листья раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды). Бор поможет предотвратить деформацию ягод и стимулирует их рост.
После сбора урожая внесите суперфосфат (40 г на куст). Это обеспечит хорошее плодоношение в следующем году, так как помогает закладывать цветочные почки.
Азот малине нужен только на ранних этапах роста. Если его вносить позже, куст начинает "жировать", а плоды остаются мелкими.
Калий регулирует водный баланс, и его дефицит приводит к сморщиванию ягод даже при нормальном поливе.
Магний нужен для синтеза хлорофилла, без которого растения не могут полноценно питать плоды.
При внесении сульфата калия в мае ягоды могут увеличиться на 30% уже в текущем сезоне. Добавление золы сделает их вкус более насыщенным, а аромат — ярким.
Не переборщите с удобрениями! Избыток может привести к засолению почвы и гибели корней. Чередуйте минеральные подкормки с органическими. Например, раз в три года под кусты можно внести 5 кг перепревшего компоста на 1 м², чтобы улучшить структуру почвы и стимулировать дальнейшее плодоношение.
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
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