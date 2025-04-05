Больше времени на Транссиб и борщ: в России продлили электронную визу

3:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Правительственная комиссия одобрила законопроект Министерства иностранных дел, который предполагает заметное послабление визового режима для иностранцев. Документ предлагает увеличить срок пребывания по единой электронной визе до 30 суток, а срок её действия — до 120. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Кабмине.

Фото: commons.wikimedia.org by Kopchiowski O.P., https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Лобное место, Москва

С августа 2023 по июль 2024 года иностранцы из 55 стран оформили более полумиллиона таких виз — это 70% от всех виз, выданных за тот же период. Кроме того, Россия зафиксировала ощутимый рост турпотока: по данным ФСБ, за 2024 год число туристических поездок выросло более чем в два раза — с 670,7 тыс. до 1,6 млн. Чаще всего в Россию приезжали путешественники из Китая, Германии, ОАЭ, Турции и Туркменистана.

Законопроект направлен не только на упрощение въезда, но и на обеспечение контроля. В пояснительной записке отмечается, что новые сроки обеспечивают более комфортные условия для туристов, бизнесменов, участников гуманитарных миссий и гостей, при этом не ослабляя миграционные барьеры.

Генеральный директор Profi. Travel и сопредседатель Комитета по въездному туризму РСТ Алексей Венгин назвал это решение важным, особенно для индивидуальных туристов.

"Увеличение срока пребывания с 16 до 30 дней — это, прежде всего, спокойствие туриста. От форс-мажоров никто не застрахован: человек может заболеть или задержаться. Если у него есть запас времени, то ни он, ни организаторы поездки не будут паниковать", — пояснил Венгин.

Он также отметил, что длительные маршруты, вроде путешествия по Транссибу, невозможно уложить в две недели.

"Наша цель — развивать не только короткие поездки Москва — Санкт-Петербург", — добавил он.

Срок действия визы в 120 дней, по мнению эксперта, даст больше гибкости при планировании поездок. И всё же он уверен — этого мало. Следующий шаг — снятие визовых барьеров и замена электронной визы на простое, быстрое и бесплатное разрешение для туристов из большинства стран.

Гендиректор компании "Академ-онлайн" Александр Курносов также поддержал инициативу, подчеркнув, что либерализация визовых требований в целом всегда приводит к росту туристического потока. Но, по его словам, не стоит ждать мгновенного эффекта.

"Сейчас в Россию в основном едут по деловым причинам — это неплохо, поскольку средний чек таких поездок выше. Но для серьёзного роста въездного потока из дальнего зарубежья одной визовой реформы недостаточно", — считает он.

Эксперт назвал основные преграды: трудности с логистикой, геополитическую ситуацию и невозможность для иностранцев расплачиваться привычными способами — банковскими картами.

"Россия до сих пор мало инвестирует в собственное продвижение. Абу-Даби, например, тратит на маркетинг в России больше, чем вся наша страна — на глобальную рекламу", — подытожил Курносов.

Законопроект может стать важной ступенью в выстраивании новой, более открытой туристической политики. Но эксперты едины во мнении — для реального прорыва одного закона мало.

Уточнения

Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ. Как правило, под визой понимается фактическое разрешение иностранцу на въезд на территорию другого государства.

