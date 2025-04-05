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Больше времени на Транссиб и борщ: в России продлили электронную визу

3:39
Туризм

Правительственная комиссия одобрила законопроект Министерства иностранных дел, который предполагает заметное послабление визового режима для иностранцев. Документ предлагает увеличить срок пребывания по единой электронной визе до 30 суток, а срок её действия — до 120. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Кабмине.

Лобное место, Москва
Фото: commons.wikimedia.org by Kopchiowski O.P., https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Лобное место, Москва

С августа 2023 по июль 2024 года иностранцы из 55 стран оформили более полумиллиона таких виз — это 70% от всех виз, выданных за тот же период. Кроме того, Россия зафиксировала ощутимый рост турпотока: по данным ФСБ, за 2024 год число туристических поездок выросло более чем в два раза — с 670,7 тыс. до 1,6 млн. Чаще всего в Россию приезжали путешественники из Китая, Германии, ОАЭ, Турции и Туркменистана.

Законопроект направлен не только на упрощение въезда, но и на обеспечение контроля. В пояснительной записке отмечается, что новые сроки обеспечивают более комфортные условия для туристов, бизнесменов, участников гуманитарных миссий и гостей, при этом не ослабляя миграционные барьеры.

Генеральный директор Profi. Travel и сопредседатель Комитета по въездному туризму РСТ Алексей Венгин назвал это решение важным, особенно для индивидуальных туристов.

"Увеличение срока пребывания с 16 до 30 дней — это, прежде всего, спокойствие туриста. От форс-мажоров никто не застрахован: человек может заболеть или задержаться. Если у него есть запас времени, то ни он, ни организаторы поездки не будут паниковать", — пояснил Венгин.

Он также отметил, что длительные маршруты, вроде путешествия по Транссибу, невозможно уложить в две недели.

"Наша цель — развивать не только короткие поездки Москва — Санкт-Петербург", — добавил он.

Срок действия визы в 120 дней, по мнению эксперта, даст больше гибкости при планировании поездок. И всё же он уверен — этого мало. Следующий шаг — снятие визовых барьеров и замена электронной визы на простое, быстрое и бесплатное разрешение для туристов из большинства стран.

Гендиректор компании "Академ-онлайн" Александр Курносов также поддержал инициативу, подчеркнув, что либерализация визовых требований в целом всегда приводит к росту туристического потока. Но, по его словам, не стоит ждать мгновенного эффекта.

"Сейчас в Россию в основном едут по деловым причинам — это неплохо, поскольку средний чек таких поездок выше. Но для серьёзного роста въездного потока из дальнего зарубежья одной визовой реформы недостаточно", — считает он.

Эксперт назвал основные преграды: трудности с логистикой, геополитическую ситуацию и невозможность для иностранцев расплачиваться привычными способами — банковскими картами.

"Россия до сих пор мало инвестирует в собственное продвижение. Абу-Даби, например, тратит на маркетинг в России больше, чем вся наша страна — на глобальную рекламу", — подытожил Курносов.

Законопроект может стать важной ступенью в выстраивании новой, более открытой туристической политики. Но эксперты едины во мнении — для реального прорыва одного закона мало.

Уточнения

Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ. Как правило, под визой понимается фактическое разрешение иностранцу на въезд на территорию другого государства.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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