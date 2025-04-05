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Мох против холода: кто первым приживётся на Марсе

2:08
Наука

Пока одни фантазируют о яблонях на Марсе, другие — находят способ сделать красную планету пригодной для жизни. И всё благодаря… мху.

мох
Фото: https://commons.wikimedia.org by HermannSchachner, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мох

Учёные давно мечтают о терраформировании Марса — превращении его мёртвой поверхности в цветущую экосистему. Но есть проблема: на планете нет кислорода, а для его производства нужны фотосинтезирующие организмы.

Только вот климат там — не подарок: средняя температура -63°C, а ночью опускается до -153°C. Воды почти нет, атмосфера разрежена, ультрафиолет — безжалостный.

Невероятный выживальщик

Китайские биологи нашли живой организм, который может справиться с этими условиями. Это мох Syntrichia caninervis, который растёт в пустыне Мохаве. Чтобы проверить его живучесть, учёные устроили ему суровые испытания:

  • Высушили почти полностью, удалив до 98% воды.
  • Замораживали на 5 лет при -80°C.
  • Погружали в жидкий азот (-196°C) на месяц.
  • Лишали воды, кислорода и облучали УФ-лучами.

Каждый раз после возвращения к воде мох оживал… и снова начинал фотосинтезировать — почти мгновенно.

Почему это важно

Такой феноменальный уровень устойчивости делает Syntrichia caninervis отличным кандидатом для создания первых зелёных пятен на Марсе. Он может не только выживать, но и постепенно менять климат планеты, выделяя кислород.

Но есть одно "но". Моху всё же нужна вода — хотя бы капля раз в три дня. С учётом марсианских реалий это пока непросто: вечная мерзлота там есть, но насколько она стабильна — никто не знает.

Надежда на будущее

Учёные надеются, что источниками влаги могут стать подповерхностные потоки или даже метеориты, которых ежегодно падает более 300. Если будет вода — будет жизнь. А начнётся она, вполне возможно, с мха.

Уточнения

Моховидные или Мхи, или Настоящие мхи, или Бриофиты (лат. Bryophyta), — отдел высших растений, насчитывающий около 13 тысяч видов, объединённых в более чем 900 родов и около 100 семейств (общее число всех мохообразных, включая Печёночные мхи и Антоцеротовые мхи, составляет около 20 000 видов).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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