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Бриллиант мечты! Эксперт назвал стоимость самого крупного в истории России драгкамня

1:24
Экономика

Потенциальная цена самого большого бриллианта в российской истории может составлять от 40 до 50 миллионов долларов.

Бриллианты
Фото: flickr.com by TVZ Design, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бриллианты

Но возможно, даже больше. Это мнение высказал независимый эксперт Леонид Хазанов в интервью ТАСС. Указать точную цену сложно из-за различных факторов, таких как вес, размеры, окраска и чистота камня.

Конечную стоимость можно будет определить на аукционе, и Хазанов отметил, что "Алроса" может быть заинтересована в продаже этого бриллианта. Ранее компания сообщила о завершении огранки этого уникального камня, который обладает необычным цветом Vivid Yellow и весит не менее 100 карат.

Ранее сообщалось, что Белоруссия и Россия в этом году планируют подписать соглашение о взаимном признании пробирных клейм и интеграции электронных систем прослеживаемости ювелирных изделий.

Это заявление сделал замминистра финансов России Алексей Моисеев. Он отметил, что данное соглашение позволит создать общий рынок для ювелирных изделий, что упростит продажу белорусских изделий в России и российских в Белоруссии.

В 2025 году маркетплейс в области торговли ювелирных изделий запустят в тестовом режиме.

Уточнения

Огра́нка — технологический процесс обработки драгоценных (и полудрагоценных) камней для придания им определённой формы и максимального выявления в них игры света и блеска.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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