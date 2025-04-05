Ваши любимые растения — причина пожара? Да, если они из этого списка

2:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сад может быть не только источником удовольствия, но и неожиданной угрозой. Особенно летом, когда жара достигает пика. Некоторые популярные растения способны воспламеняться буквально на солнце — и тогда один куст превращается в очаг возгорания.

Фото: Adobe Stock by Александр Беспалый, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красивый сад

Если у вас на участке есть что-то из этого списка — будьте внимательны. А если только собирались посадить — дважды подумайте.

1. Акация

Ароматная красавица с пушистыми цветами. Но за прелестной внешностью — опасность: листья акации содержат горючие вещества и смолы, которые легко воспламеняются. Особенно в сухую погоду.

2. Можжевельник

Любимец дачников за неприхотливость. Но вот беда: можжевельник со временем накапливает отмершую хвою, а смолы в составе делают его идеальным топливом. Пламя на нём распространяется мгновенно.

3. Пампасная трава

Трендовое декоративное растение — частый гость на участках. Однако высохшие соцветия и стебли легко воспламеняются, а быстрое распространение делает эту траву настоящей пиротехнической бомбой.

4. Сосна

Собственное дерево на участке — гордость. Но сосна — один из самых огнеопасных хвойников. Смолистая кора, сухие иголки и ветки у основания дерева быстро подхватывают огонь и передают его дальше.

5. Розмарин

Да-да, даже этот кулинарный любимец в списке! Всё из-за горючих эфирных масел в составе. На жаре розмарин может воспламениться сам по себе, особенно если куст не поливается и не обрезается.

6. Туя

Прекрасно поддаётся стрижке, идеально подходит для живых изгородей — и при этом отлично горит. Туя, как и большинство хвойников, полна смолы и горючих иголок. При малейшей искре — вспыхивает, как свечка.

7. Олеандр

Олеандр сам по себе не поджигается. Но он смертельно ядовит - и в сочетании с огнём становится опаснее вдвойне. Никогда не сжигайте его ветви и не используйте как дрова. Даже дым может быть токсичным.

Уточнения

Ака́ция — крупный род цветковых растений семейства Бобовые (Fabaceae).



