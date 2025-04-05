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Интервальное голодание: правда и мифы — вот что скрывает метод 16/8

1:12
Спорт

Фанаты интервального голодания считают, что этот метод помогает поддерживать нормальный вес, а также улучшает общее самочувствие. Диетолог рассказала всю правду о питании "по часам".

Интервальное голодание
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Интервальное голодание

Интервальное голодание — это метод питания, который включает чередование периодов приема пищи и голодания. В период голодания можно пить воду, кофе и чай без молока и сахара.

Диетолог Анастасия Стрекозова рассказала, что за счет этой схемы питания можно похудеть на том, что во время голодания организм начинает сжигать жир в качестве источника энергии.

Существует много различных схем интервального голодания. Один из них метод 16/8:

Эта схема включает 16 часов голодания, есть можно в течение 8 часов. При этом время начала и конца "окна" можно определять самостоятельно.

Среди плюсов интервального голодания: снижение веса, улучшение метаболизма.

Из минусов диетолог выделила следующие: риск опять поправиться; повышение риска переедания; чувство усталости, пишет "СЭ".

Уточнения

Периоди́ческое голода́ние (также известно как интервальное голодание; англ. Intermittent fasting) — медицинская практика, заключающаяся в планировании периодов отказа от приёма пищи, сменяющихся периодами без ограничений приёма, с целью достижения положительных физиологических эффектов, основанная, прежде всего, на процессе аутофагии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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