Интервальное голодание: правда и мифы — вот что скрывает метод 16/8

Фанаты интервального голодания считают, что этот метод помогает поддерживать нормальный вес, а также улучшает общее самочувствие. Диетолог рассказала всю правду о питании "по часам".
Интервальное голодание — это метод питания, который включает чередование периодов приема пищи и голодания. В период голодания можно пить воду, кофе и чай без молока и сахара.
Диетолог Анастасия Стрекозова рассказала, что за счет этой схемы питания можно похудеть на том, что во время голодания организм начинает сжигать жир в качестве источника энергии.
Существует много различных схем интервального голодания. Один из них метод 16/8:
Эта схема включает 16 часов голодания, есть можно в течение 8 часов. При этом время начала и конца "окна" можно определять самостоятельно.
Среди плюсов интервального голодания: снижение веса, улучшение метаболизма.
Из минусов диетолог выделила следующие: риск опять поправиться; повышение риска переедания; чувство усталости, пишет "СЭ".
Периоди́ческое голода́ние (также известно как интервальное голодание; англ. Intermittent fasting) — медицинская практика, заключающаяся в планировании периодов отказа от приёма пищи, сменяющихся периодами без ограничений приёма, с целью достижения положительных физиологических эффектов, основанная, прежде всего, на процессе аутофагии.
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