Запах из обуви сводит с ума? На кухне уже есть средство, которое его убьёт

Проблема неприятного запаха в обуви знакома многим. Этот запах может возникать как из-за чрезмерного потоотделения ног, так и из-за самой обуви, особенно новой. Но, несмотря на распространенность проблемы, она вполне решаема. В этой статье рассмотрим способы, как избавиться от неприятного запаха и предотвратить его появление.

Фото: flickr.com by Дэн Фой, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Красная обувь на зелёной траве

Причины запаха обуви

Запах в обуви может появиться по разным причинам. Прежде всего, это связано с повышенной потливостью ног. Обувь, особенно в жаркое время года, может не только впитывать пот, но и становиться рассадником бактерий, которые и вызывают неприятный запах. Если причина кроется в ногах, то важно позаботиться о их гигиене.

Устранение запаха от ног

Первое, с чего стоит начать, — это борьба с самой проблемой потоотделения. В аптеке можно найти множество средств, которые помогут уменьшить потливость ног и предотвратить появление запаха. Вот несколько популярных средств:

Дезодорирующие кремы с противогрибковым эффектом.

Антиперспиранты для стоп с тальком.

Формагель — гель для контроля потоотделения.

Теймурова паста — проверенное средство против потливости.

Применяя такие средства, можно значительно снизить количество пота и предотвратить образование неприятного запаха.

Как избавиться от запаха в новой обуви

Новая обувь также может пахнуть химией или резиной, что тоже создаёт неудобства. Чтобы избавиться от неприятного запаха в новой обуви, воспользуйтесь такими методами:

Протрите внутреннюю поверхность обуви слабым раствором марганцовки или перекиси водорода.

слабым раствором марганцовки или перекиси водорода. Смочите ватный диск уксусом и оставьте его в туфлях на ночь. Утром протрите внутреннюю поверхность аммиаком.

и оставьте его в туфлях на ночь. Утром протрите внутреннюю поверхность аммиаком. Используйте природные абсорбенты: муку, соду или тальк, которые нужно засыпать в обувь на ночь, а утром выбить.

Эти методы помогут избавиться от химического запаха и при этом не повредят материал обуви.

Профилактика неприятного запаха

Чтобы предотвратить появление запаха в будущем, следуйте нескольким простым правилам:

Регулярная сушка : обувь, особенно после долгого дня, нуждается в хорошей сушке. Для этого можно использовать специальные сушилки с ультрафиолетовыми лампами.

: обувь, особенно после долгого дня, нуждается в хорошей сушке. Для этого можно использовать специальные сушилки с ультрафиолетовыми лампами. Переобувание : не носите одну пару обуви каждый день. Это даст ей время на просушку.

: не носите одну пару обуви каждый день. Это даст ей время на просушку. Носки из натуральных тканей : хлопок помогает ногам "дышать" и уменьшает вероятность запаха.

: хлопок помогает ногам "дышать" и уменьшает вероятность запаха. Антисептические стельки: выбирайте стельки, которые обладают антибактериальными свойствами, и меняйте их регулярно.

Устранение запаха в ношеной обуви

Если запах уже появился в старой обуви, эффективными средствами будут:

Спреи-дезодоранты для обуви, которые нейтрализуют запах на молекулярном уровне.

которые нейтрализуют запах на молекулярном уровне. Обработка хлоргексидином (0,05%-ный раствор), после чего обувь нужно герметично упаковать в пакет и оставить на несколько часов.

(0,05%-ный раствор), после чего обувь нужно герметично упаковать в пакет и оставить на несколько часов. Использование фрешеров - антибактериальных стикеров, которые быстро устраняют запах.

Для домашнего ухода подойдут такие доступные средства, как нашатырный спирт или крепкая заварка чая. Смочите ими обувь с помощью ватного диска и тщательно высушите.

Заключение

Неприятный запах в обуви — не приговор. Следуя простым рекомендациям, можно избавиться от него и предотвратить его появление в будущем. Регулярная гигиена, правильная сушка обуви и использование дезодорантов для обуви помогут сохранить ваши туфли свежими и приятными на запах.

Уточнения

О́бувь - элемент одежды.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.