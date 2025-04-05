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Из загулов в трезвость: бывшая жена Шнурова раскрыла простой трюк, изменивший жизнь певца навсегда

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Шоу-бизнес

Бывшая жена Сергея Шнурова смогла убедить певца бросить пить. Это казалось невероятным для всех, потому что образ жизни Шнурова был далёк от здорового, однако Матильда смогла сделать невозможное. Её слова приводит Telegram-канал "Светский хроник".

Сергей Шнуров
Фото: klops.ru by Клопс, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сергей Шнуров

"Когда мы встретились, мне было чуть за 20. И поначалу Сергей ни на миллиметр не хотел отступать от своих вредных привычек. Было время, когда вечеринки у нас заканчивались в шесть утра, а в восемь я уже шла на пары в институт", — поделилась Матильда.

Через некоторое время она поняла, что больше не может так жить, и просто попросила Шнурова пойти на тяжёлый для него эксперимент и не пить в течение года. В результате ему это оказалось не только под силу: он сам увидел, что может прекрасно жить без алкоголя, и больше к нему не возвращался. Это было осознанное решение Сергея.

Уточнения

Серге́й Влади́мирович Шну́ров (род. 13 апреля 1973, Ленинград, СССР), также известный под псевдонимом Шнур, — российский певец, композитор, поэт, автор-исполнитель, рок-музыкант, телеведущий, шоумен, медиаменеджер, художник, общественный деятель, актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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