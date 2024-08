Сезонные колебания: как природа изменяет ваши политические убеждения

PNAS: летом и зимой убеждения людей становятся более либеральными

1:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Университета Британской Колумбии выяснили, что моральные ценности людей подвержены сезонным изменениям. Весной и осенью люди становятся более консервативными, тогда как летом и зимой их взгляды склоняются к либерализму. Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Фото: commons.wikimedia.org by thombattu, CC BY-SA 3.0

В исследовании, проводившемся в течение десяти лет, участвовало более 230 тысяч человек из США, Канады, Великобритании и Австралии. Добровольцы оценивали свою приверженность пяти моральным ценностям, три из которых ассоциировались с консервативными взглядами: преданность группе, уважение к авторитету и священность традиций. Две другие ценности, связанные с либеральными убеждениями, включали равенство и борьбу с насилием.

Исследование показало, что весной и осенью американцы чаще поддерживали коллективистские ценности. Аналогичные тенденции были замечены среди участников из Канады и Австралии, тогда как в Великобритании сезонные изменения не влияли на уровень консерватизма.

По мнению учёных, одним из возможных объяснений этого явления могут быть сезонные колебания уровня тревожности. Известно, что уровень тревожности варьируется в зависимости от сезона, достигая пика весной и осенью. В эти периоды, когда природа меняется, люди могут подсознательно стремиться к поддержке и стабильности через укрепление групповых связей.