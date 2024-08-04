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Учёные из Новой Зеландии нашли древних маленьких пингвинов

Учёные из Университета Отаго открыли новый вид древних пингвинов

0:57
Наука

Изучение окаменелостей позволило учёным из новозеландского Университета Отаго открыть новый вид пингвинов, населявших планету около 24 миллионов лет назад. Размер скелета животных свидетельствует о том, что это были одни из самых маленьких нелетающих морских птиц, рост которых достигал до 30 сантиметров. Результаты исследования опубликованы в Journal of the Royal Society of New Zealand.

Учёные из Университета Отаго открыли новый вид древних пингвинов
Фото: Freepik by kamchatka, CC BY 4.0

Плотность костей древних пингвинов поразительно совпала с плотностью костей их ныне живущих потомков. Этот факт позволил учёным сделать вывод о способности птиц к плаванию. Новому виду присвоили наименование Pakudyptes hakataramea, что означает "Маленький ныряльщик". Благодаря этому открытию был заполнен пробел в эволюции крыльев пингвинов, над которым биологи долго ломали голову.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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