Учёные из Новой Зеландии нашли древних маленьких пингвинов

Учёные из Университета Отаго открыли новый вид древних пингвинов

Изучение окаменелостей позволило учёным из новозеландского Университета Отаго открыть новый вид пингвинов, населявших планету около 24 миллионов лет назад. Размер скелета животных свидетельствует о том, что это были одни из самых маленьких нелетающих морских птиц, рост которых достигал до 30 сантиметров. Результаты исследования опубликованы в Journal of the Royal Society of New Zealand.

Фото: Freepik by kamchatka, CC BY 4.0

Плотность костей древних пингвинов поразительно совпала с плотностью костей их ныне живущих потомков. Этот факт позволил учёным сделать вывод о способности птиц к плаванию. Новому виду присвоили наименование Pakudyptes hakataramea, что означает "Маленький ныряльщик". Благодаря этому открытию был заполнен пробел в эволюции крыльев пингвинов, над которым биологи долго ломали голову.