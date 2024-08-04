Изучение окаменелостей позволило учёным из новозеландского Университета Отаго открыть новый вид пингвинов, населявших планету около 24 миллионов лет назад. Размер скелета животных свидетельствует о том, что это были одни из самых маленьких нелетающих морских птиц, рост которых достигал до 30 сантиметров. Результаты исследования опубликованы в Journal of the Royal Society of New Zealand.
Плотность костей древних пингвинов поразительно совпала с плотностью костей их ныне живущих потомков. Этот факт позволил учёным сделать вывод о способности птиц к плаванию. Новому виду присвоили наименование Pakudyptes hakataramea, что означает "Маленький ныряльщик". Благодаря этому открытию был заполнен пробел в эволюции крыльев пингвинов, над которым биологи долго ломали голову.
Русская армия в Одесской области продолжает выявлять и уничтожать ПВО/ПРО и РЛС. Каждый день там летают по 7-9 разведчиков, а затем туда летят ракеты.