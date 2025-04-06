Чай, который курят: ройбуш как альтернатива сигаретам — это не шутка

2:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Он не бодрит, как кофе, не сушит, как чёрный чай, и уж точно не раздражает желудок. Напротив — это напиток, который успокаивает, увлажняет и даже стал частью технологии снижения вреда от курения. Знакомьтесь — ройбуш.

Фото: Own work by Meganbeckett27, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ройбуш

Не чай, а альтернатива

Хотя мы часто называем его чаем, ройбуш — это совсем другая история. Он не родственник классического чайного куста, зато:

Не содержит кофеина вообще.

Обладает мягким, сладковато-землистым вкусом.

Не вызывает привыкания.

Подходит для любого времени суток — хоть перед сном.

Собирают его строго в одном регионе — Седерберге, на юго-западе Южной Африки. Там ройбуш растёт в горах, и без этих условий он просто не приживается.

Больше, чем просто чай

У ройбуша масса применений:

В кулинарии: добавляют в выпечку, смузи, каши, супы.

В косметике: включают в кремы, лосьоны, шампуни — он хорошо работает при экземе и акне.

В садоводстве: отвары ройбуша используют для опрыскивания растений и в качестве удобрения.

Эта трава настолько универсальна, что легко переходит из чашки — в тюбик и даже в компост.

Спасение для тех, кто не может бросить

Наиболее неожиданное применение ройбуш получил в табачной индустрии. Его стали использовать как альтернативу табачному листу в устройствах с нагреваемыми стиками.

Как это работает:

Берут высушенные листья ройбуша.

Добавляют никотин, глицерин и натуральные ароматизаторы.

При нагревании получается ароматный пар без дыма и горения.

Это решение не делает курение безопасным, но может снизить количество вредных веществ, попадающих в организм — особенно по сравнению с обычными сигаретами.

Важно: такие продукты вызывают зависимость и не подходят тем, кто не курит.

Увлажнение изнутри

Напиток из ройбуша — это не только альтернатива кофе. Благодаря антиоксидантам и мягкому составу он может:

Улучшить состояние кожи.

Поддержать водный баланс.

Мягко воздействовать на ЖКТ.

Добавьте его в рацион — и организм скажет спасибо. А особенно кожа.

Уточнения

Ро́йбос разговорное произношение — ро́йбуш - напиток (фиточай), получаемый путём заваривания высушенных измельчённых листьев и побегов аспалатуса линейного (Aspalathus linearis), кустарника из семейства Бобовые (Fabaceae).

