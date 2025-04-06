Чай, который курят: ройбуш как альтернатива сигаретам — это не шутка

Он не бодрит, как кофе, не сушит, как чёрный чай, и уж точно не раздражает желудок. Напротив — это напиток, который успокаивает, увлажняет и даже стал частью технологии снижения вреда от курения. Знакомьтесь — ройбуш.
Хотя мы часто называем его чаем, ройбуш — это совсем другая история. Он не родственник классического чайного куста, зато:
Собирают его строго в одном регионе — Седерберге, на юго-западе Южной Африки. Там ройбуш растёт в горах, и без этих условий он просто не приживается.
У ройбуша масса применений:
Эта трава настолько универсальна, что легко переходит из чашки — в тюбик и даже в компост.
Наиболее неожиданное применение ройбуш получил в табачной индустрии. Его стали использовать как альтернативу табачному листу в устройствах с нагреваемыми стиками.
Как это работает:
Это решение не делает курение безопасным, но может снизить количество вредных веществ, попадающих в организм — особенно по сравнению с обычными сигаретами.
Важно: такие продукты вызывают зависимость и не подходят тем, кто не курит.
Напиток из ройбуша — это не только альтернатива кофе. Благодаря антиоксидантам и мягкому составу он может:
Добавьте его в рацион — и организм скажет спасибо. А особенно кожа.
Ро́йбос разговорное произношение — ро́йбуш - напиток (фиточай), получаемый путём заваривания высушенных измельчённых листьев и побегов аспалатуса линейного (Aspalathus linearis), кустарника из семейства Бобовые (Fabaceae).
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