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Эта ошибка портит 9 из 10 сырников: делаем их самыми пышными

1:34
Еда

Многие сталкивались с этой кулинарной досадой: вместо пышных и нежных сырников — плоские, плотные лепёшки без вкуса. Часто первое, что приходит в голову — уменьшить количество муки. Но не всё так просто.

Сырники
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сырники

Ошибка, которую совершают почти все

Даже если муки немного, результат может быть далёк от идеального. Дело не в объёме, а в способе её добавления. Мука напрямую влияет на структуру, и если действовать неправильно, сырники теряют воздушность.

Правильная пропорция и один важный шаг

На 400 г творога нужно всего 2 столовые ложки муки. Но есть нюанс: добавлять её нужно только просеянной. Этот простой шаг насыщает муку кислородом и делает тесто более нежным.

Если этого не сделать, тесто получится слишком тяжёлым, и сырники выйдут жёсткими. Просеивание — мелочь, которая меняет всё.

Альтернатива муке

Хочешь ещё более мягкий результат? Замени муку на манку. Она впитывает влагу и придаёт текстуре нежность. Только дай массе постоять 10-15 минут — чтобы крупа успела набухнуть.

Не всё пропало: что делать с лишним творогом

Если творог близок к концу срока — не выбрасывай. Он идеально подойдёт для сырников. Немного яйца, чуть муки или манки — и завтрак готов. Особенно вкусно получится, если обжарить на топлёном масле и подать со сметаной или ягодами.

Уточнения

Сы́рники творо́жники - жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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