Всё, что вы знали о пользе алкоголя — ложь: новое исследование раскрывает правду

Умеренное потребление алкоголя не продлевает жизнь

Учёные из Канадского института исследований употребления психоактивных веществ при Университете Виктории пришли к выводу, что умеренное потребление алкоголя не продлевает жизнь и не способствует улучшению здоровья.

Фото: Freepik by jcomp, PDM

В рамках исследования был проведен метаанализ 107 ранее опубликованных работ, изучавших связь между объемом потребляемого алкоголя и продолжительностью жизни. Авторы обнаружили, что алкоголь вреден в любых количествах и не имеет положительного влияния на долголетие, вопреки распространенному мнению. Они отметили ошибки в предыдущих исследованиях, которые часто не учитывали предыдущие анамнезы и образ жизни участников, особенно пожилых людей, сообщает Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Некоторые люди прекращали пить алкоголь уже после возникновения серьезных проблем со здоровьем, и их относили к категории непьющих, что искажало результаты. В группе умеренно пьющих часто оказывались люди с хорошими физическими данными, что также влияло на результаты.

Исследование подчеркивает, что алкоголь увеличивает риски развития онкологических и сердечных заболеваний у всех людей, и безопасной дозы алкоголя не существует.