Катастрофическое будущее: учёные предупреждают о неизбежном подъёме уровня моря

Уровень мирового океана поднимется на 1 метр и затопит города

Наука

Совместный доклад учёных из University of Chicago, NASA Goddard Institute for Space Studies, Massachusetts Institute of Technology и Carnegie Mellon University предупреждает: без срочных мер таяние ледников Антарктиды и Гренландии приведёт к катастрофическому повышению уровня моря, сообщает The Guardian.

Фото: unsplash.com by Pierre Bouillot, PDM

Даже при успешном сокращении выбросов углерода и ограничении глобального потепления до 2°C остаётся неопределённость, хватит ли этого для предотвращения разрушения ледяных щитов.

Авторы доклада утверждают, что геоинженерия ледников может стать ключом к выигрышу времени для планеты. Они предлагают устанавливать специальные завесы вокруг подножий ледников, таких как Туэйтс и Пайн-Айленд, чтобы защитить их от тёплых вод. Также рассматриваются идеи по бурению отверстий для отвода потоков ледяного покрова.

По прогнозам, без вмешательства уровень моря может подняться на целый метр к 2100 году, что угрожает низкорасположенным городам и миллионам людей. Учёные подчёркивают необходимость серьёзных исследований в области геоинженерии уже сейчас, чтобы избежать поспешных решений в будущем, несмотря на то, что сокращение выбросов углерода остаётся приоритетом.