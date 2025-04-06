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Пара трюков, которые сделают вашу весеннюю уборку идеальной — и без химии

3:05
Недвижимость

Весна — это не только время для цветущих садов, но и идеальный момент для генеральной уборки. После долгих зимних месяцев, когда в доме скапливается пыль, а воздух становится тяжелым и затхлым, пора навести порядок. Ведь уборка не только улучшает эстетику пространства, но и помогает избавиться от аллергенов и грязи, что положительно влияет на здоровье.

ванная
Фото: https://commons.wikimedia.org by Jesse James, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ванная

Что включает в себя весенняя уборка

Генеральная уборка — это не просто протирание пыли с поверхностей. Она требует системного подхода. Начните с потолков: протрите пыль с люстр, светильников и вентиляционных отверстий. Затем переходите к окнам: очистите их от пыли и разводов. Особенно это важно, если в вашем доме мало естественного света.

Не забудьте и о мебели. Нужно не только протереть её снаружи, но и очистить внутренние поверхности — полки, ящики, которые могут быть заполнены пылью или забытыми вещами. Ковры и обивку мебели стоит тщательно пропылесосить с использованием специальных насадок, а ещё лучше — очистить с помощью пароочистителя, который не только удаляет грязь, но и убивает бактерии.

"Пароочистители — это лучший выбор для тех, кто хочет сделать уборку не только эффективной, но и экологичной. Они помогают избавиться от загрязнений в любых частях дома — от пола до мебели", — утверждает Тадеаш Тенкль, эксперт компании Хорнбах.

Горячий пар прекрасно растворяет жир и грязь, при этом не требует химических средств. Это отличная альтернатива для семей с маленькими детьми, домашними животными или аллергиками, которые предпочитают минимизировать использование бытовой химии.

Где искать скрытую грязь

Проведение уборки — это не только поверхностные действия. Важно помнить о труднодоступных местах, таких как верхняя часть шкафов, шторы или пространство за радиаторами отопления. Использование лестницы поможет вам добраться до этих зон.

Не забывайте о дверях и ручках — эти места часто остаются без внимания, но на них скапливается большое количество бактерий. Полы стоит не только пропылесосить, но и протереть влажной тряпкой, а для гигиеничной очистки идеально подойдёт паровая швабра.

Как правильно провести генеральную уборку

  • Начните с потолков и светильников.
  • Протрите окна, особенно если в комнате мало солнечного света.
  • Уделите внимание мебели и полкам — очистите их внутри.
  • Используйте пароочиститель для ковров и мягкой мебели.
  • Не забывайте про труднодоступные места: шторы, радиаторы, верхушки шкафов.
  • Тщательно вымойте двери и ручки.
  • Для пола выберите паровую швабру — она идеально подходит для гигиеничной очистки.

Весной уборка превращается в целый ритуал, при этом результат будет не только видимым, но и полезным для здоровья.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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