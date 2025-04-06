Горячий суп за 30 минут — готовим с колбасой и вермишелью

Бывают дни, когда хочется горячего супчика, но стоять у плиты — последнее желание. Этот рецепт на такой случай. Минимум ингредиентов, никаких бульонов и костей — всё делается на скорую руку. Ароматный, наваристый, с зажаркой и чесноком — суп получается таким, что и добавки хочется!
Картофель — 300 г
Репчатый лук — 100 г
Морковь — 80 г
Колбаса варёная — 250 г
Вермишель тонкая — 100 г
Масло растительное — 2 ст. л.
Чеснок — 2 зубчика
Петрушка — 2 веточки
Соль и чёрный перец — по вкусу
Вода — 2 литра
1. Подготовка основы.
Вскипятите воду в кастрюле (2 л), слегка посолите.
2. Нарезка и зажарка.
Порежьте картошку ломтиками. Лук измельчите, морковь натрите. Колбасу нарежьте кубиками. Картошку закиньте в кипящую воду, варите 7 минут.
3. Жарим овощи и колбасу.
Обжарьте лук с морковью на растительном масле около 3 минут. Добавьте колбасу, жарьте ещё 3-4 минуты.
4. Финальный штрих.
Переложите зажарку в кастрюлю. Добавьте вермишель и измельчённый чеснок. Поперчите и варите ещё 7 минут.
5. Подача.
Измельчите петрушку, добавьте в тарелки перед подачей. Суп готов!
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.
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