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Горячий суп за 30 минут — готовим с колбасой и вермишелью

1:38
Еда

Бывают дни, когда хочется горячего супчика, но стоять у плиты — последнее желание. Этот рецепт на такой случай. Минимум ингредиентов, никаких бульонов и костей — всё делается на скорую руку. Ароматный, наваристый, с зажаркой и чесноком — суп получается таким, что и добавки хочется!

суп
Фото: commons.wikimedia.org by Miansari66, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
суп

Ингредиенты на 4 порции:

  • Картофель — 300 г

  • Репчатый лук — 100 г

  • Морковь — 80 г

  • Колбаса варёная — 250 г

  • Вермишель тонкая — 100 г

  • Масло растительное — 2 ст. л.

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Петрушка — 2 веточки

  • Соль и чёрный перец — по вкусу

  • Вода — 2 литра

Как приготовить:

1. Подготовка основы.
Вскипятите воду в кастрюле (2 л), слегка посолите.

2. Нарезка и зажарка.
Порежьте картошку ломтиками. Лук измельчите, морковь натрите. Колбасу нарежьте кубиками. Картошку закиньте в кипящую воду, варите 7 минут.

3. Жарим овощи и колбасу.
Обжарьте лук с морковью на растительном масле около 3 минут. Добавьте колбасу, жарьте ещё 3-4 минуты.

4. Финальный штрих.
Переложите зажарку в кастрюлю. Добавьте вермишель и измельчённый чеснок. Поперчите и варите ещё 7 минут.

5. Подача.
Измельчите петрушку, добавьте в тарелки перед подачей. Суп готов!

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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