Горячий суп за 30 минут — готовим с колбасой и вермишелью

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Бывают дни, когда хочется горячего супчика, но стоять у плиты — последнее желание. Этот рецепт на такой случай. Минимум ингредиентов, никаких бульонов и костей — всё делается на скорую руку. Ароматный, наваристый, с зажаркой и чесноком — суп получается таким, что и добавки хочется!

Фото: commons.wikimedia.org by Miansari66, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ суп

Ингредиенты на 4 порции:

Картофель — 300 г

Репчатый лук — 100 г

Морковь — 80 г

Колбаса варёная — 250 г

Вермишель тонкая — 100 г

Масло растительное — 2 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Петрушка — 2 веточки

Соль и чёрный перец — по вкусу

Вода — 2 литра

Как приготовить:

1. Подготовка основы.

Вскипятите воду в кастрюле (2 л), слегка посолите.

2. Нарезка и зажарка.

Порежьте картошку ломтиками. Лук измельчите, морковь натрите. Колбасу нарежьте кубиками. Картошку закиньте в кипящую воду, варите 7 минут.

3. Жарим овощи и колбасу.

Обжарьте лук с морковью на растительном масле около 3 минут. Добавьте колбасу, жарьте ещё 3-4 минуты.

4. Финальный штрих.

Переложите зажарку в кастрюлю. Добавьте вермишель и измельчённый чеснок. Поперчите и варите ещё 7 минут.

5. Подача.

Измельчите петрушку, добавьте в тарелки перед подачей. Суп готов!

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

