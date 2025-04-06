У соседа, в лесхозе и не только: где искать саженцы даром

Создать красивый и зелёный сад — мечта многих. Но что делать, если весь бюджет уже ушёл на рассаду, землю и дачный мангал? Не спешите расстраиваться: саженцы можно достать абсолютно бесплатно — и, что важно, законно.
Рассказываем, где искать зелёное богатство и с кем нужно "дружить", чтобы превратить участок в оазис без удара по кошельку.
Во многих регионах проходят бесплатные акции по озеленению — саженцы раздают просто так. Главное — следить за объявлениями благотворительных фондов и экологических движений. Прийти, взять саженец, посадить — и никакой бюрократии.
Лесничества охотно делятся саженцами деревьев, особенно если речь о молодых побегах, которым в лесу и так не выжить. А ещё там часто подскажут, как правильно пересаживать и какие растения подойдут вашему участку.
Не забывайте про соседей по даче или участку. Кто-то выращивает виноград, кто-то любит ирисы. Обмен отростками — экологично, бюджетно и по-соседски. Да и повод пообщаться найдётся!
На сайтах типа "Авито” или садоводческих форумах часто раздают растения бесплатно — от ненужной рассады до черенков плодовых деревьев. Главное — регулярно просматривать объявления и не бояться написать первыми.
После грозы или ветра в лесу можно найти сломанные ветки или молодые деревца. Если аккуратно выкопать и пересадить — получится полноценный саженец. Главное — не брать из охраняемых зон и помнить: только то, что упало или уже погибает.
Самый долгий, но надёжный способ. Семена полевых цветов, кустарников, трав и даже некоторых деревьев можно собрать в природе. А ещё - в овощах и фруктах из магазина. Просто высушите и посадите. Но не забывайте: не все растения разрешены к выращиванию.
Лесхо́з (лесное хозяйство) — государственное предприятие лесного хозяйства, занимающееся учётом, воспроизводством, охраной и защитой лесов.
Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.