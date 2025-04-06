У соседа, в лесхозе и не только: где искать саженцы даром

2:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Создать красивый и зелёный сад — мечта многих. Но что делать, если весь бюджет уже ушёл на рассаду, землю и дачный мангал? Не спешите расстраиваться: саженцы можно достать абсолютно бесплатно — и, что важно, законно.

Фото: commons.wikimedia.org by Graftedvines, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ саженцы

Рассказываем, где искать зелёное богатство и с кем нужно "дружить", чтобы превратить участок в оазис без удара по кошельку.

1. Присоединяйтесь к зелёным проектам

Во многих регионах проходят бесплатные акции по озеленению — саженцы раздают просто так. Главное — следить за объявлениями благотворительных фондов и экологических движений. Прийти, взять саженец, посадить — и никакой бюрократии.

2. Загляните в лесхоз

Лесничества охотно делятся саженцами деревьев, особенно если речь о молодых побегах, которым в лесу и так не выжить. А ещё там часто подскажут, как правильно пересаживать и какие растения подойдут вашему участку.

3. Обмен с соседями — классика жанра

Не забывайте про соседей по даче или участку. Кто-то выращивает виноград, кто-то любит ирисы. Обмен отростками — экологично, бюджетно и по-соседски. Да и повод пообщаться найдётся!

4. Мониторьте сайты объявлений

На сайтах типа "Авито” или садоводческих форумах часто раздают растения бесплатно — от ненужной рассады до черенков плодовых деревьев. Главное — регулярно просматривать объявления и не бояться написать первыми.

5. Ищите подарки природы

После грозы или ветра в лесу можно найти сломанные ветки или молодые деревца. Если аккуратно выкопать и пересадить — получится полноценный саженец. Главное — не брать из охраняемых зон и помнить: только то, что упало или уже погибает.

6. Собирайте семена — это бесплатно и увлекательно

Самый долгий, но надёжный способ. Семена полевых цветов, кустарников, трав и даже некоторых деревьев можно собрать в природе. А ещё - в овощах и фруктах из магазина. Просто высушите и посадите. Но не забывайте: не все растения разрешены к выращиванию.

Уточнения

Лесхо́з (лесное хозяйство) — государственное предприятие лесного хозяйства, занимающееся учётом, воспроизводством, охраной и защитой лесов.



